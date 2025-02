Fortaleza irá receber todos os voos com brasileiros deportados dos EUA, diz secretária

O Aeroporto de Fortaleza deverá receber, por volta das 15h da próxima sexta-feira (7), o segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos após a nova política anti-imigração da presidência de Donald Trump. Desta vez, serão 135 pessoas. Depois, a capital cearense deve ser o destino de todos os próximos voos com cidadãos do País trazidos nessas condições.

A informação foi confirmada pela secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, durante o evento de posse da nova diretoria da OAB Ceará, na noite desta terça-feira (4).

"Nós recebemos uma comunicação de que o Aeroporto de Fortaleza vai receber todos os deportados que estarão vindos dos Estados Unidos A partir daí, nós vamos providenciar todos os encaminhamentos. É muita coisa para ser feita", destacou.

Fortaleza foi escolhida por razões estratégicas e baseadas no Direito Internacional. Como os deportados são algemados, um aeroporto o litoral permite que os passageiros fiquem o menor tempo possível nessa condição em território nacional, o que é vedado pela legislação brasileira. Além disso, como lembra a secretária, pousar na Capital reduz o tempo de voo.

Esse é o primeiro voo. Mas é alarmante o número de pessoas que serão deportadas e que o Aeroporto de Fortaleza vai receber e daqui sair para os outros estados" Socorro França Secretária dos Direitos Humanos do Ceará

Apoio

Socorro França afirmou que uma operação está sendo montada para receber os brasileiros. "A gente tem que saber como eles estão chegando. Nós já temos um grupo de psicólogos, um grupo de assistentes sociais aguardando. Tem uma série de providências que estão sendo adotadas".

A decisão do governo federal de ter Fortaleza como primeiro destino dos deportados ocorre após o incidente diplomático ocorrido quando cidadãos do País desceram algemados da primeira aeronave que pousou em Manaus (AM) no dia 245 de janeiro.

O grupo de deportados chegou algemado e com os pés acorrentados. Em solo brasileiro o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou a retirada dos equipamentos e os passageiros foram levados para Belo Horizonte num avião da FAB. A situação teria ocorrido após uma falha na aeronave fretada pelo governo norte-americano, o que levou ao pouso não previsto na capital amazonense.

Política anti-imigratória

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, neste sábado (25), que uma aeronave KC-30 foi destacada, após solicitação do Governo Federal, para prestar apoio a passageiros deportados procedentes dos Estados Unidos que aguardam o término de seu traslado em Manaus.

As operações de deportação em massa de imigrantes ilegais nos EUA começaram poucos dias após o início do mandato do presidente norte-americano Donald Trump.