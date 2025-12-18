Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Saiba como votaram os senadores cearenses no PL da Dosimetria

Projeto reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados por atos golpistas.

Escrito por
Luana Barros e Beatriz Matos producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Montagem com três parlamentares falando ao microfone em plenário: à esquerda, Cid Gomes de terno azul e gravata vermelha; ao centro, Augusta Brito de blazer bege; à direita, Eduardo Girão de terno azul e gravata clara, todos em ambiente legislativo.
Legenda: Cid Gomes e Eduardo Girão foram a favor do PL da Dosimetria, enquanto Augusta Brito foi contrária.
Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado.

A aprovação do PL da Dosimetria, que reduz as penas de condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), contou com o apoio da maioria da bancada cearense no Senado Federal. 

Os senadores Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo) votaram a favor da medida, enquanto a senadora Augusta Brito (PT) votou contra. No total, a proposta foi aprovada por 48 votos a favor, 25 contra e uma abstenção.

O movimento dos cearenses no Senado é contrário ao observado na Câmara dos Deputados, quando a ampla maioria dos parlamentares do Estado votou contra o projeto: foram 11 votos contrários e apenas 4 favoráveis. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Manifestações contra PL da Dosimetria acontecem em diferentes capitais neste domingo (14)

teaser image
PontoPoder

Orçamento, dosimetria e cassações: o que o Congresso pode votar ainda em 2025

Defensor de uma "anistia ampla, geral e irrestrita", o senador Eduardo Girão afirmou que a aprovação é um passo que chega "com atraso", mas que representa "uma injustiça sendo reparada minimamente" pelo Congresso Nacional. 

Girão afirma que as condenações pelos atos golpistas são uma "perseguição política". "Não tem outro nome. Perseguição porque elas são de direita, são conservadores, criticam o Lula, criticam o STF, aí é cadeia de 15, 17 anos. E o Senado repara depois de muito tempo, com atraso, uma injustiça", disse. 

O PontoPoder acionou as assessorias dos senadores Cid Gomes e Augusta Brito para saber o posicionamento deles sobre a aprovação do PL da Dosimetria. O espaço segue aberto para manifestações. 

Manobras no Senado e pedido de anulação no STF

A votação no plenário do Senado aconteceu no mesmo dia da análise na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, apesar de terem sido pedidas vistas do projeto — o que, segundo o regimento, deveria adiar por alguns dias a votação, mas acabou resultando em apenas 4 horas de adiamento. 

A quebra nas regras regimentais foi criticada por parlamentares contrários ao PL da Dosimetria, assim como o fato dos senadores terem promovido uma alteração de mérito sob a justificativa de “emenda de redação”, o que teria modificado de forma substancial o conteúdo aprovado anteriormente pela Câmara.

A mudança, que afeta critérios de redução de penas e de progressão de regime, inclusive para crimes contra o Estado Democrático de Direito, deveria fazer com que o projeto voltasse a Câmara dos Deputados, mas a manobra dos senadores faz com que o projeto siga direto para a sanção presidencial. 

Por isso, partidos como o PT, o PSB e o Psol já indicaram que devem pedir a anulação da votação ao Supremo Tribunal Federal (STF)

Além disso, ainda quando o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o presidente Lula (PT) sinalizou que deve vetar a medida, apesar de haver dúvidas se o veto será total ou parcial.

O que diz o projeto

A proposta cria um mecanismo para acelerar a progressão de regime de pena para condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Entre os pontos previstos, está a redução de até dois terços da pena para réus considerados vândalos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

O texto também estabelece que o crime de tentativa de golpe de Estado, que prevê penas mais altas, poderá ser absorvido pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito quando houver condenação simultânea.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Homem branco de cabelos pretos vestindo um terno preto e branco. Ele está em pé, com um papel em mãos, cercado por microfones. Atrás, há o símbolo e os dizeres da Polícia Federal, junto à entrada do estabelecimento, em arquitetura preta.
PontoPoder

Advogado de Bolsonaro é condenado por injúria racial em Brasília

Frederick Wassef cumprirá pena de um ano e nove meses em regime aberto. Cabe recurso.

Redação
Há 43 minutos
Deputados estaduais durante votação de projetos no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece aprova ‘VaiVem’ para o Cariri e outros 13 projetos do Governo com regime de urgência

Matérias foram aprovadas na penúltima sessão do ano.

Marcos Moreira
Há 54 minutos
Montagem com três parlamentares falando ao microfone em plenário: à esquerda, Cid Gomes de terno azul e gravata vermelha; ao centro, Augusta Brito de blazer bege; à direita, Eduardo Girão de terno azul e gravata clara, todos em ambiente legislativo.
PontoPoder

Saiba como votaram os senadores cearenses no PL da Dosimetria

Projeto reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados por atos golpistas.

Luana Barros e Beatriz Matos
Há 1 hora
Fachada da OAB Ceará
Inácio Aguiar

OAB entra em embate com Governo e MPCE por monitoramento de conversas entre advogados e presos

A Ordem recorreu de decisão do TJCE e avalia levar o caso às instâncias superiores

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Imagem da tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

PF conclui que Bolsonaro usou ferro de solda para violar tornozeleira

Laudo pericial aponta o que aconteceu com dispositivo usado pelo ex-presidente.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Deputados tentam anular PL da Dosimetria no STF
PontoPoder

Deputados tentam anular PL da Dosimetria no STF

Ministra Gleisi Hoffmann afirma que presidente irá vetar projeto.

Redação
18 de Dezembro de 2025
bancada
PontoPoder

Fundo Caatinga e emendas parlamentares pressionam Congresso contra a desertificação no Nordeste

Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação e outras iniciativas demandam novos instrumentos financeiros e regulatórios, que passam pelo Legislativo.

Ingrid Campos
18 de Dezembro de 2025
Plenário do Senado durante a votação.
PontoPoder

Senado aprova projeto que reduz penas de Bolsonaro e de condenados por atos golpistas

Texto diminui punições previstas para crimes ligados à tentativa de golpe.

Lucas Monteiro
17 de Dezembro de 2025
Exame prático do Detran-CE.
PontoPoder

Ampliação do CNH Popular para população LGBTI+ e inclusão de categorias D e E são aprovadas na Alece

Programa é voltado para pessoas de baixa renda terem acesso gratuito à primeira habilitação.

Marcos Moreira
17 de Dezembro de 2025
Celso Sabino fala durante cerimônia.
PontoPoder

União Brasil retoma Ministério do Turismo e Lula anuncia saída de Celso Sabino

Indicação para o cargo é do deputado Gustavo Feliciano, filho de Damião Feliciano; troca foi negociada após expulsão do ministro do partido.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputados do Ceará aprovam novo empréstimo de até R$ 2 bilhões para o Governo Elmano

Na semana passada, operação de crédito de até 3,2 bilhões havia sido aprovada na Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira
17 de Dezembro de 2025
Luizianne está na comissão sentada em frente a um microfone.
Wagner Mendes

Luizianne é eleita presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher no Congresso

O assunto tem sido pauta do presidente Lula em viagens pelo País.

Wagner Mendes
17 de Dezembro de 2025
Ambulância do Samu em uma via de Fortaleza. Na lateria do veículo, lê-se SAMU 192.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam gratificação a profissionais de saúde que atuarão no Réveillon 2026

O texto foi aprovado no Legislativo e agora segue para sanção do prefeito Evandro Leitão.

Igor Cavalcante
17 de Dezembro de 2025
Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza em um terminal de ônibus observam o fluxo de veículos.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova passe livre para guardas municipais e agentes da Defesa Civil

Agentes terão direito à gratuidade apresentando apenas o documento funcional.

Igor Cavalcante
17 de Dezembro de 2025
Vereadora no Ceará celebra entrega de tambor de lixo a moradores e recebe críticas: 'Vergonha'
PontoPoder

Vereadora no Ceará celebra entrega de tambor de lixo a moradores e recebe críticas: 'Vergonha'

Ela chegou a publicar um vídeo com o material, mas apagou após a repercussão negativa.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Deputados no Plenário da Alece durante votação de matérias.
PontoPoder

Prorrogação do prazo do Refis do ICMS e IPVA por mais 14 dias é aprovada na Alece

Medida foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas na semana passada.

Marcos Moreira
17 de Dezembro de 2025
Foto do guichê de uma lotérica.
PontoPoder

Prefeituras do Ceará suspendem implantação de loterias municipais após liminar do STF

Seis municípios cearenses foram citados em decisão do ministro Nunes Marques, mas ao menos 17 criaram leis que agora estão sem efeito.

Bruno Leite e Luana Barros
17 de Dezembro de 2025
Projeto da Paradinha, espaço de convivência para motoristas e motociclistas por aplicativo
Inácio Aguiar

Evandro inaugura espaço de convivência para motoristas e motociclistas por aplicativo

A Paradinha é uma estrutura fixa para descanso e serviços básicos durante a jornada de trabalho

Inácio Aguiar
17 de Dezembro de 2025
Criança desenhando em creche. À frente, uma mesa laranja e uma lata com lápis de cores.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam Orçamento 2026 com incremento de mais de R$ 500 milhões na Educação

IJF também segue em uma crescente de investimos, chegando a um orçamento de R$ 917,1 milhões para 2026.

Igor Cavalcante
17 de Dezembro de 2025
Presidente Lula fala a ministro na última reunião ministerial de 2025
Inácio Aguiar

Lula compara polarização política com rivalidade entre Ceará e Fortaleza

Presidente disse que as conquistas do ano de 2025 não aparecem com força nas pesquisas de opinião por conta da divisão política

Inácio Aguiar
17 de Dezembro de 2025