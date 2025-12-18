Alece aprova ‘VaiVem’ para o Cariri e outros 13 projetos do Governo com regime de urgência
Matérias foram aprovadas na penúltima sessão do ano.
Os deputados estaduais aprovaram 13 projetos de lei de autoria do Governo do Ceará. Entre as propostas, está o projeto de lei que amplia o programa ‘VaiVem’ para a Região Metropolitana do Cariri. Ambas as mensagens foram aprovadas na quarta-feira (10), a penúltima sessão do ano.
As propostas do analisadas na Assembleia Legislativa do Ceará iniciaram tramitação entre terça (9) e quarta-feira (10). Todas ganharam regime de urgência, o que acelera o andamento na Casa, a partir de pedidos ou indicações do líder do Governo Elmano na Alece, o deputado Guilherme Sampaio (PT).
Por meio do PL 118/25, o Governo atualiza o programa ‘VaiVem’, que oferece passagens gratuitas no transporte público para estudantes e pessoas desempregadas que estão buscando trabalho.
A iniciativa começou pela Região Metropolitana de Fortaleza e, agora, passa a contemplar os cearenses do Cariri. Inicialmente, em quatro municípios da região: Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha.
Agora, após a validação no Plenário 13 de Maio, a matéria retorna ao gabinete do governador Elmano de Freitas (PT) para sanção.
OUTROS PROJETOS
Entre as outras proposições analisadas, a Alece aprovou o projeto de lei que amplia o programa “CNH Popular” para a população LGBTI+ do Ceará e para a obtenção de habilitação nas categorias D e E. A iniciativa é voltada para população de baixa renda ter acesso gratuito à 1ª Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Os deputados aprovaram, ainda, a autorização para o Governo contratar um empréstimo no valor de até R$ 2 bilhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os recursos serão destinados a investimentos na saúde, educação e segurança pública, segundo o Executivo.
A aprovação do empréstimo ocorreu um dia antes da sessão prevista para a validação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do Governo do Estado para 2026. O orçamento prevê um montante total de R$ 48,2 bilhões e deve ser votada pelos parlamentares nesta quinta-feira (18), marcando a última sessão do ano.