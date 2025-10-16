Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

PLOA 2026: Orçamento de R$ 48,2 bilhões do Governo Elmano começa a tramitar na Assembleia

Deputados têm a missão de discutir previsão orçamentária do último ano do atual mandato do governador do Ceará

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Elmano de Freitas durante discurso no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará
Legenda: Governo Elmano de Freitas pede aprovação de Orçamento de R$ 48,2 bilhões à Alece
Foto: Junior Pio/Alece

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do Governo do Estado para 2026 começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quinta-feira (16). A proposta prevê um montante de R$ 48,2 bilhões, além de estimar a receita e fixar as despesas do último ano do atual mandato do governador Elmano de Freitas (PT).

Conforme o projeto, os recursos previstos serão divididos em três eixos:

  1. Orçamento Fiscal – R$ 32,6 bilhões
  2. Orçamento da Seguridade Social – R$ 14,9 bilhões
  3. Orçamento das Estatais – R$ 0,6 bilhões

Os gastos com pessoal devem girar em torno de R$ 23,2 milhões, o que inclui o pagamento de servidores, os benefícios concedidos e a realização de concursos. Já para o pagamento de amortização e juros da dívida pública, a peça prevê R$ 3,1 bilhões.

Expectativa de crescimento do PIB

Na mensagem que acompanha a matéria, o Governo ressalta que o cenário econômico para 2026 apresenta uma expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) estadual em 2,88% — acima da alta nacional (+1,83%) — e de uma inflação pelo IPCA no patamar de 4,5%.

R$ 5,3 bilhões
Total de investimentos previstos na PLOA

O montante para investimentos será voltado para a continuidade de projetos estaduais, aponta o Executivo, como a implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor), a duplicação do Eixão das Águas e a conservação de rodovias. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Alece aprova Refis que dá desconto em dívidas de IPVA, Detran e ICMS no Ceará; veja regras

teaser image
PontoPoder

Deputados tentam aprovar Refis para dívidas de prefeitos com TCE no Ceará, mas emenda é retirada

A partir do orçamento, o Governo do Ceará aponta, ainda, como prioritárias as áreas da saúde, com 16,9% da Receita Líquida de Impostos e Transferências (RLIT), e da educação, com aplicação de mais de 25,5% da RLIT.

APROVAÇÃO ATÉ DEZEMBRO

A tramitação da proposta é mais uma etapa para validação dos recursos do Governo Elmano na Casa. A primeira fase foi a aprovação do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), em julho, que estima a execução orçamentária e elenca prioridades da máquina pública estadual.

Agora, os deputados têm a missão de debater a PLOA enviada, podendo estabelecer emendas ao texto — em geral, o texto recebe centenas de propostas adicionais. Além disso, é comum que a ratificação do projeto encerre os trabalhos plenários da Assembleia antes dos parlamentares entrarem em recesso no final do ano.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Elmano de Freitas durante discurso no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

PLOA 2026: Orçamento de R$ 48,2 bilhões do Governo Elmano começa a tramitar na Assembleia

Deputados têm a missão de discutir previsão orçamentária do último ano do atual mandato do governador do Ceará

Marcos Moreira
Há 23 minutos
Ilustração mostra José Marinho de Vasconcelos à frente do Palácio Senador Alencar, sede do Legislativo do Ceará entre 1871 e 1977
PontoPoder

Baú da Política: 1º deputado pedreiro da Alece era 'voz da comunidade' e foi cassado por ser comunista

José Marinho de Vasconcelos passou menos de um ano na Assembleia por ser de partido considerado ilegal

Marcos Moreira
16 de Outubro de 2025
Foto do ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal.
PontoPoder

Ministro Barroso passa mal e vai ao hospital dias antes de se aposentar do STF

O ministro estaria com suspeita de virose

Redação e Agência Brasil
15 de Outubro de 2025
Foto de Luzianne sendo recebida no aeroporto de Fortaleza
PontoPoder

Câmara Municipal de Fortaleza aprova congratulações para Luizianne por missão humanitária

O placar final foi de 26 votos favoráveis, 8 votos contrários e 4 abstenções

Bruno Leite
15 de Outubro de 2025
imagem de autoridades no fórum de boas práticas do Ministério Público.
PontoPoder

Fórum discute boas práticas do MP com ministro do STJ e outras autoridades

Evento reúne integrantes do MP, especialistas e sociedade civil em três dias de debates

Redação
15 de Outubro de 2025
Dom Bertrand veste terno risca de giz escuro, suéter azul-marinho e gravata listrada. Ele está sentado em uma poltrona dentro de um salão elegante, com móveis antigos e arranjos de flores ao fundo. A cena tem iluminação suave e atmosfera solene.
PontoPoder

Vereadores aprovam título de cidadão de Fortaleza para herdeiro da família imperial do Brasil

Dom Bertrand esteve pela última vez em Fortaleza em 2018

Igor Cavalcante e Bruno Leite
15 de Outubro de 2025
Mauro Vieira e Marco Rubio
PontoPoder

Lula terá encontro com Mauro Vieira e Marco Rubio nesta quinta (16)

Na pauta da reunião estão pontos de negociação das tarifas impostas pelos Estados Unidos

Redação e Agência Brasil
15 de Outubro de 2025
Foto mostra Mesa Diretoria durante sessão plenária desta quarta-feira (15)
PontoPoder

Deputado do Ceará passa mal enquanto presidia sessão da Alece e é socorrido por parlamentares

Danniel Oliveira chegou a abrir os trabalhos no Plenário 13 de Maio, mas foi levado ao hospital após oscilação de pressão

Marcos Moreira
15 de Outubro de 2025
PontoPoder

Deputado passa mal e precisa de atendimento médico no plenário da Alece

Danniel Oliveira estava presidindo os trabalhos quando teve uma oscilação da pressão arterial

Inácio Aguiar
15 de Outubro de 2025
Foto mostra Mesa Diretora da Alece durante a sessão desta quarta-feira (15)
PontoPoder

Sessão da Alece é encerrada nesta quarta (15), por falta de quórum, em dia exclusivamente presencial

É a quarta vez, somente em outubro, que trabalhos no plenário são suspensos por não registrar número mínimo de deputados

Marcos Moreira
15 de Outubro de 2025
Alexandre de Moraes
PontoPoder

Moraes solta réu do 8 de janeiro após erro judicial

Medidas cautelares deveriam ser fiscalizadas pela Vara de Execuções Penais, mas processo caiu em outra subdivisão

Redação e Agência Brasil
15 de Outubro de 2025
Ministro aposentado do STF, Luís Roberto Barroso, e o presidente Lula
PontoPoder

Lula se reúne com ministros para discutir substituto de Barroso no STF

O favorito de Lula para ocupar a vaga é o advogado-geral da União, Jorge Messias

Redação
15 de Outubro de 2025
Palácio do Congresso Nacional
PontoPoder

Congresso vota LDO de 2026 e veto de Lula à Lei do Licenciamento Ambiental nesta quinta (16)

O presidente Lula vetou 63 dos 400 dispositivos do texto aprovado pelo Congresso

Redação
15 de Outubro de 2025
Eunício Oliveira durante entrevista. Ele veste um camisa branca
PontoPoder

Após quatro meses de licença, Eunício retoma mandato na Câmara

Cacique emedebista reassume funções parlamentares após período de 120 dias licenciado

Igor Cavalcante
14 de Outubro de 2025
Moses Rodrigues é um homem de meia idade com barba e cabelo grisalhos. Na foto, ele usa terno cinza com camisa social rosa e gravata cinza.
PontoPoder

Novo PNE deve investir de R$ 280 bilhões na educação básica, projeta Moses Rodrigues

O deputado cearense é relator do projeto que trata das prioridades para a educação pública nos próximos 10 anos

Redação
14 de Outubro de 2025
Paulo Gonet é um homem idoso de cabelo grisalho e que usa óculos de armação preta. Na foto, ele está de terno preto e camisa social branca com gravata azul. Imagem usada em matéria sobre PGR pedir a condenação dos réus do núcleo 4 da trama golpista.
PontoPoder

PGR pede a condenação dos sete réus do 'núcleo da desinformação' da tentativa de golpe

O grupo é formado, principalmente, por militares

Redação
14 de Outubro de 2025
Foto mostra Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa durante sessão no Plenário 13 de Maio
PontoPoder

Deputados tentam aprovar Refis para dívidas de prefeitos com TCE no Ceará, mas emenda é retirada

Medida deve retornar à Casa por meio de iniciativa do próprio Tribunal de Contas

Marcos Moreira
14 de Outubro de 2025
Foto mostra grupo da oposição da Assembleia em café com Maia Júnior
PontoPoder

Ex-secretário de Camilo declara seguir com Tasso em 2026, até mesmo em possível candidatura de Ciro

Maia Júnior foi o convidado do café da oposição da Alece nesta terça-feira (14)

Marcos Moreira
14 de Outubro de 2025
Foto da sessão da Câmara de Fortaleza, nesta terça-feira (14)
PontoPoder

Moção de solidariedade a Luizianne na Câmara de Fortaleza é retirada após protesto da oposição

A vereadora Mari Lacerda (PT), autora da proposta, pretende readequar o texto e pôr para apreciação novamente na sessão desta quarta-feira (15)

Bruno Leite
14 de Outubro de 2025
Foto da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza
PontoPoder

Empréstimo de R$ 200 milhões da Prefeitura de Fortaleza é aprovado na Câmara Municipal

Vereadores indicaram falta de transparência no projeto de lei, mas governistas defenderam necessidade da medida

Bruno Leite
14 de Outubro de 2025