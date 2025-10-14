Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Alece aprova Refis que dá desconto em dívidas de IPVA, Detran e ICMS no Ceará; veja regras

Programa engloba débitos gerados até 31 de dezembro de 2024

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 16:29)
PontoPoder
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação na Assembleia Legislativa do Ceará
Legenda: Programa Refis 2025 foi aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará
Foto: Dário Gabriel / Alece

O Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais (Refis) do Governo do Ceará foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado (Alece), nesta terça-feira (14). O projeto prevê descontos e condições especiais de pagamento em dívidas dos contribuintes, como do IPVA, do Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços (ICMS) e junto ao Detran-CE.

O projeto também inclui débitos de Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) e em operações de crédito do Banco do Estado do Ceará (BEC) e do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU). A ideia é estimular a regularização fiscal no Ceará por meio da redução de multas, juros e penalidades, além da possibilidade de parcelamento. 

O Refis engloba débitos gerados até 31 de dezembro de 2024. A previsão é que a entrada no programa inicie em 15 de outubro e siga até 15 de dezembro de 2025. O procedimento de adesão é formalizado com pagamento da parcela única ou da primeira parcela até o dia 15 de dezembro deste ano.

Os descontos previstos variam conforme o número de parcelas e o tipo de imposto do débito, com prazos específicos de pagamento. Segundo o projeto, a variação será segmentada da seguinte forma para redução no valor de multas e juros:

  • ICMS – de 65% a 100%
  • ITCD – de 30% a 100%
  • IPVA – de 40% a 100%

De autoria do Poder Executivo, a matéria tramitou em regime de urgência e foi aprovada por unanimidade. A justificativa do PL 83/25 defende que o programa servirá como estímulo à economia, alívio financeiro a contribuintes e empresas, redução da litigiosidade e incremento da arrecadação, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Juazeiro do Norte é reconhecido como ‘Capital da Fé do Ceará’ após projeto aprovado na Alece

teaser image
PontoPoder

‘Diga que valeu’: título de cidadão cearense para Bell Marques é aprovado por deputados da Alece

“Essa medida se insere em um contexto econômico afetado por fatores externos, como o recente aumento tarifário imposto pelos Estados Unidos da América. Nesse cenário, o programa proposto representa resposta estratégica do Governo do Estado capaz de assegurar a competitividade dos setores produtivos, estimular a atividade econômica, preservar empregos e, ao mesmo tempo, fortalecer a arrecadação estadual”
Justificativa do projeto que implementa o Refis 2025

COMO FUNCIONARÁ DESCONTOS DO REFIS 2025

Detran-CE

O programa prevê o perdão de juros e multas de taxas de licenciamento, de estadia de veículo e de reboque de veículo geradas até 31 de dezembro de 2024, até o valor total de 1.000 UFIRCEs por veículo — fixada em R$ 6,02969 para 2025 —, condicionado ao pagamento de 30% do débito à vista.

Além disso, será concedido perdão de débitos relativos a multas e taxas de motocicletas de até 150 cilindradas, cujos veículos tenham valor menor ou igual a R$ 5 mil, e que estejam apreendidas ou removidas em depósitos do Detran.

ICMS (Multa e Juros)

  • Pagamento à vista: Redução de 100% da multa e dos juros
  • Até 3 parcelas mensais: Redução de 90% da multa e dos juros
  • De 4 a 12 parcelas: Redução de 85%
  • De 13 a 30 parcelas: Redução de 75%
  • De 31 a 60 parcelas: Redução de 65%

Para os créditos tributários de ICMS decorrentes exclusivamente de penalidades pecuniárias, a redução da multa e dos juros é de 80% à vista, reduzindo para 55% em caso de parcelamento entre 31 e 60 vezes.

ITCD (Multa e Juros)

  • Pagamento à vista: Redução de 100% da multa, incluindo a multa por atraso na ajuizamento, e dos juros
  • Até 3 parcelas: Redução de 50%
  • De 4 a 12 parcelas: Redução de 30%

IPVA (Multa e Juros)

  • Pagamento à vista: Redução de 100% da multa e juros
  • Até 3 parcelas: Redução de 60%
  • De 4 a 6 parcelas: Redução de 40%

BEC

O Refis prevê, ainda, desconto em dívidas de operações de crédito efetuadas pelo Banco do Estado do Ceará (BEC), que se encontrem em processo de parcelamento ou inadimplentes com o Tesouro Estadual. A redução seguirá os seguintes critérios:

1) operações com garantia real:

  • redução de 60% do total da dívida atualizada, no caso do pagamento à vista;
  • redução de 55% do total da dívida atualizada, no caso do pagamento em até 15 parcelas mensais;
  • redução de 50% do total da dívida atualizada, no caso do pagamento em até 30 parcelas mensais.

2) demais operações:

  • redução de 80% do total da dívida atualizada, no caso do pagamento à vista;
  • redução de 75% do total da dívida atualizada, no caso do pagamento em até 15 parcelas mensais;
  • redução de 70% do total da dívida atualizada, no caso do pagamento em até 30 parcelas mensais.
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto mostra grupo da oposição da Assembleia em café com Maia Júnior
PontoPoder

Ex-secretário de Camilo declara seguir com Tasso em 2026, até mesmo em possível candidatura de Ciro

Maia Júnior foi o convidado do café da oposição da Alece nesta terça-feira (14)

Marcos Moreira
Há 10 minutos
Foto da sessão da Câmara de Fortaleza, nesta terça-feira (14)
PontoPoder

Moção de solidariedade a Luizianne na Câmara de Fortaleza é retirada após protesto da oposição

A vereadora Mari Lacerda (PT), autora da proposta, pretende readequar o texto e pôr para apreciação novamente na sessão desta quarta-feira (15)

Bruno Leite
Há 17 minutos
Foto da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza
PontoPoder

Empréstimo de R$ 200 milhões da Prefeitura de Fortaleza é aprovado na Câmara Municipal

Vereadores indicaram falta de transparência no projeto de lei, mas governistas defenderam necessidade da medida

Bruno Leite
Há 33 minutos
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação na Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Alece aprova Refis que dá desconto em dívidas de IPVA, Detran e ICMS no Ceará; veja regras

Programa engloba débitos gerados até 31 de dezembro de 2024

Marcos Moreira
Há 1 hora
Plenário da Câmara dos Deputados
PontoPoder

Limpa do Governo Lula a indicados de deputados do Centrão em estatais atinge o Ceará; entenda o caso

Diretor do Dnocs ligado a deputado do União Brasil foi exonerado do cargo; medida tem atingido parlamentares que votaram contra MP do IOF

Bruno Leite
Há 1 hora
Inácio Aguiar

Governo Lula confirma exoneração de indicado de deputado cearense no Dnocs

Estratégia do Planalto é retirar cargos de parlamentares que estão votando contra as pautas do governo no Congresso

Inácio Aguiar
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em sessão da Comissão Mista da Medida Provisória (CMMPV) n° 1.303, no Senado Federal.
PontoPoder

Haddad discute isenção do Imposto de Renda em audiência

Ministro fala sobre estratégias do governo em sessão no Senado Federal

Carol Melo
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra estátua do STF
PontoPoder

STF começa a julgar núcleo de desinformação sobre eleições

Sete réus são acusados de organizar ações para propagar notícias falsas sobre as eleições

Redação e Agência Brasil
14 de Outubro de 2025
Fachada do prédio do MPCE. O local tem muro de tijolos brancos, vidraça verdes azulada e uma rampa
PontoPoder

Membros do MPCE receberam até R$ 500 mil acima do teto salarial em 2024, mostra levantamento

Pesquisa da Transparência Brasil investigou como promotores e procuradores brasileiros conseguem “furar” o teto remuneratório previsto na Constituição Federal

Igor Cavalcante
14 de Outubro de 2025
Jair Bolsonaro tem visita médica autorizada por Alexandre de Moraes, nesta segunda-feira (13).
PontoPoder

Moraes autoriza visita médica para atender Bolsonaro

Ex-presidente está em prisão domiciliar e alegou agravamento nas crises de soluços

Redação e Agência Brasil
13 de Outubro de 2025
Imagem do presidente Lula discursando, para matéria em que Lula afirma que Brasil não tem problema com Israel.
PontoPoder

Lula afirma que Brasil não tem problema com Israel

Presidente declarou ter problema com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu

Redação
13 de Outubro de 2025
Bolsonaro atrás de grades do portão de sua própria residência, em Brasília. O ex-presidente é um homem idoso, de cabelos grisalhos, e está usando uma camisa de gola amarela.
PontoPoder

Moraes nega pedido de defesa e Bolsonaro seguirá em prisão domiciliar

O ministro do STF alega que há risco de fuga do ex-presidente da República

Redação
13 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Governo Lula mira indicados de deputados cearenses em estatais após derrotas no Congresso

Após derrota na MP alternativa ao aumento do IOF na semana passada, articulação política deverá exigir fidelidade de quem mantém cargos no governo

Inácio Aguiar
13 de Outubro de 2025
Foto de Evandro na cerimônia de posse no Paço Municipal
PontoPoder

Mais recursos e novos programas: as diferenças do PPA do Governo Sarto e do Governo Evandro

Peça de planejamento tramita no Legislativo municipal e irá nortear ação do Município ao longo dos próximos quatro anos

Bruno Leite
13 de Outubro de 2025
Lula desde do avião presidencial acompanhado da primeira-dama Janja.
PontoPoder

Lula chega a Roma para debater combate à fome; presidente estará com o Papa Leão

Presidente deve retornar ao Brasil na segunda-feira (13).

Redação
12 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

A bala de prata que Lula quer para pavimentar a tentativa de reeleição em 2026

De alto impacto na classe trabalhadora, a política de tarifa zero no transporte coletivo está em estudo no Ministério da Fazenda

Inácio Aguiar
12 de Outubro de 2025
Foto de criança brincando numa
PontoPoder

'Lei Felca': Alece e CMFor não avançaram com projetos para proteção de crianças e adolescentes

No Legislativo estadual, matérias ainda tramitam. Mas no Parlamento municipal os projetos sequer foram lidos no plenário

Bruno Leite
12 de Outubro de 2025
Luizianne justifica ida à missão humanitária em Gaza: 'Sou militante radical dos direitos humanos'
PontoPoder

Luizianne justifica ida à missão humanitária em Gaza: 'Sou militante radical dos direitos humanos'

Deputada federal cearense falou à imprensa ao retornar para Fortaleza neste sábado (11)

Diego Barbosa e João Gabriel Tréz
11 de Outubro de 2025
Luís Roberto Barroso
PontoPoder

Fora do STF: Saiba quanto Barroso irá receber como ministro aposentado

O magistrado anunciou a aposentadoria, adiantando em oito anos a saída da Corte

Redação
11 de Outubro de 2025
Pessoas aguardam atendimento em cadeiras sob uma tenda da Central da Cidadania, com guichês de órgãos públicos como SPS e INSS ao fundo, durante uma ação de serviços comunitários.
PontoPoder

Câmara dos Vereadores promove mutirão de serviços no Conjunto Ceará

Outras duas edições do projeto "Nossa Casa é de Todos" devem ocorrer ainda neste ano

Redação
11 de Outubro de 2025