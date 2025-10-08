Juazeiro do Norte é reconhecido como ‘Capital da Fé do Ceará’ após projeto aprovado na Alece

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado (Alece) aprovaram o projeto de lei que reconhece o município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, como a “Capital da Fé do Ceará”. A proposta é de autoria do deputado estadual Davi de Raimundão (MDB) e foi aprovada nesta quarta-feira (8).

O PL 607/2025 também estabelece 24 de março como “Dia da Capital da Fé do Estado do Ceará”. A escolha ocorre em alusão à data de nascimento de Padre Cícero Romão Batista (1844-1934), símbolo religioso da cidade.

Na justificativa do projeto, Davi de Raimundão destaca que Juazeiro do Norte é um dos maiores polos de religiosidade popular do Brasil e da América Latina, com uma média anual de mais de dois milhões de romeiros, motivados pela devoção ao Padre Cícero. Assim, a ideia é formalizar o “reconhecimento institucional da força espiritual que impulsiona o município”.

“A presença constante de romeiros em Juazeiro do Norte ao longo de todo o ano comprova o fortalecimento da vocação religiosa da cidade. Essa movimentação intensa exige uma estrutura preparada, que inclui desde a rede hoteleira – com taxas de ocupação que atingem 90% durante os eventos religiosos – até uma ampla logística de atendimento aos fiéis, promovida pelo poder público municipal, com postos de saúde, serviços médicos e acolhimento social” Justificativa do projeto que reconhece Juazeiro do Norte como a Capital da Fé

Agora, após a validação do Plenário 13 de Maio, a medida depende da sanção do governador Elmano de Freitas (PT) para se tornar lei.

TRADIÇÃO RELIGIOSA

A justificativa do projeto ressalta, ainda, os principais momentos de peregrinação que são tradicionais em Juazeiro do Norte, como as romarias de Nossa Senhora das Candeias (fevereiro), o aniversário do Padre Cícero (março), a romaria em memória da morte do Padre Cícero (julho), Nossa Senhora das Dores (setembro) e a romaria de Finados (novembro).

A cidade do Cariri também abriga alguns pontos turísticos que são símbolos da devoção no Ceará, evidencia o texto, como o Basílica de Nossa Senhora das Dores, a Colina do Horto, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, o Santuário de São Francisco e a estátua de Padre Cícero, que integra um complexo com teleférico e mirante.

‘TERRA DA FÉ’

Antes de ganhar uma “capital”, o Ceará já tinha o município de Canindé como a “Terra da Fé”. É o que estabelece um projeto de lei sancionado pelo governador Elmano de Freitas (PT) na terça-feira (7).

De autoria do deputado Almir Bié (PP), a proposta foi aprovada pela Assembleia em setembro. O parlamentar justificou a escolha ao destacar o município como um dos centros da fé católica no Brasil, o qual recebe inúmeros romeiros todos os anos, movidos pela devoção a São Francisco de Assis.