Elmano sanciona leis que incluem empreendedorismo e prevenção à violência no currículo escolar no CE

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou projetos de lei que incluem novos temas no currículo da rede pública de ensino do Ceará. São eles: "empreendedorismo e inovação" e a "conscientização, identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e abuso".

A sanção foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (7) e deve entrar em vigor de forma imediata. As propostas, agora transformadas em lei, são de autoria dos deputados estaduais Alysson Aguiar (PCdoB) e Lia Gomes (PDT).

Licenciada da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e titular da Secretaria Estadual das Mulheres, Lia Gomes sugeriu a disponibilização na grade escolar do Ensino Médio de conteúdo para a prevenção de casos de violência.

Segundo a legislação, o objetivo é que isso contribua para "identificar previamente e prevenir situações de violência intrafamiliar e abuso sexual" a partir de conteúdos "em linguagem apropriada e adequada ao ciclo de ensino".

Já a inclusão do empreendedorismo no currículo do Ensino Médio foi de Alysson Aguiar.

Segundo o texto da lei, o conteúdo "será desenvolvido de forma interdisciplinar e transversal, de modo a promover a capacitação dos estudantes para identificar oportunidades, desenvolver projetos e estimular a cultura empreendedora e a inovação em todas as áreas do conhecimento".

O tema deve ser abordado, de forma transversal, nos currículos da educação básica nas escolas estaduais do Ceará.