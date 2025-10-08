Diário do Nordeste
Elmano sanciona leis que incluem empreendedorismo e prevenção à violência no currículo escolar no CE

Inclusão foi sugerida por deputados estaduais e devem entrar em vigor a partir da publicação no Diário Oficial

Sala de aula de escola pública no Ceará, com estudantes de uniforme branco e azul sentados em carteiras azuis, enquanto professor escreve no quadro branco.
Legenda: Novas temáticas foram incluídas na grade curricular da rede estadual de ensino
Foto: Ismael Soares

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou projetos de lei que incluem novos temas no currículo da rede pública de ensino do Ceará. São eles: "empreendedorismo e inovação" e a "conscientização, identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e abuso". 

A sanção foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (7) e deve entrar em vigor de forma imediata. As propostas, agora transformadas em lei, são de autoria dos deputados estaduais Alysson Aguiar (PCdoB) e Lia Gomes (PDT). 

Licenciada da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e titular da Secretaria Estadual das Mulheres, Lia Gomes sugeriu a disponibilização na grade escolar do Ensino Médio de conteúdo para a prevenção de casos de violência. 

Segundo a legislação, o objetivo é que isso contribua para "identificar previamente e prevenir situações de violência intrafamiliar e abuso sexual" a partir de conteúdos "em linguagem apropriada e adequada ao ciclo de ensino". 

Já a inclusão do empreendedorismo no currículo do Ensino Médio foi de Alysson Aguiar. 

Segundo o texto da lei, o conteúdo "será desenvolvido de forma interdisciplinar e transversal, de modo a promover a capacitação dos estudantes para identificar oportunidades, desenvolver projetos e estimular a cultura empreendedora e a inovação em todas as áreas do conhecimento".

O tema deve ser abordado, de forma transversal, nos currículos da educação básica nas escolas estaduais do Ceará.

