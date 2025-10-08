‘Diga que valeu’: título de cidadão cearense para Bell Marques é aprovado por deputados da Alece

O cantor e multi-instrumentista Bell Marques receberá o título de cidadão cearense. A homenagem foi aprovada pelos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) durante a sessão desta quarta-feira (8).

O deputado estadual Messias Dias (PT) é o autor da proposta, que tem coautoria de Juliana Lucena (PT). O PL 34/25 contou com o apoio de outros 30 parlamentares — número mínimo de assinaturas para a tramitação desse tipo de projeto.

Na justificativa da proposição, o parlamentar destaca a relação de Bell Marques com o Ceará, ressaltando que o artista ajudou a criar as chamadas micaretas. Este é o caso do Fortal, evento que contou com a presença dele em todas as suas 31 edições, tanto em carreira solo, quanto como vocalista da banda ‘Chiclete com Banana’.

“É imperioso e notório afirmar que o cantor Bell Marques, apesar de baiano de nascimento, tem uma ligação forte, contínua e duradoura com o estado do Ceará, contribuindo de forma significativa para a cultura do nosso Estado. Conceder-lhe o título de cidadão cearense é uma forma de reconhecer sua dedicação, talento e comprometimento com o estado” Justificativa do projeto de título de cidadão cearense a Bell Marques

A partir da aprovação, a presidência da Alece definirá a data para a entrega da homenagem, que deve ser realizada em sessão solene do Legislativo estadual com a presença de Bell Marques. A expectativa é que o momento seja semelhante à solenidade que concedeu a outorga ao narrador Galvão Bueno, em agosto.

‘CHICLETE COM BANANA’

O cantor, compositor e multi-instrumentista Washington Bell Marques Da Silva nasceu em 05 de setembro de 1952, em Salvador-BA. O artista ficou conhecido como vocalista da banda ‘Chiclete com Banana’, um dos primeiros grupos de axé da história. Ele permaneceu na banda entre 1980 e 2014, vendendo em torno de oito milhões de álbuns, enfatiza o projeto da Alece.

“O cantor promove com seu carisma inigualável e sua voz inconfundível o ritmo dito "axé music" tanto aqui no estado do Ceará como por todos os locais por onde passa”, ressalta a justificativa da proposta.

Na mais recente passagem pelo Ceará, o cantor participou da “Corrida 100% Você”, promovida por ele e seus filhos, Rafa e Pipo Marques, em Fortaleza, em 15 de agosto. Na ocasião, Bell chegou a ter um mal-estar causado por “uma elevação momentânea da glicemia”. Mesmo assim, o artista realizou um show no evento.