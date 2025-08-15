Cantor Bell Marques tem mal-estar durante corrida nesta sexta-feira (15), em Fortaleza

O cantor e multi-instrumentista Bell Marques, de 72 anos, passou mal, na manhã desta sexta-feira (15), durante a edição da “Corrida 100% Você”, promovida por ele e seus filhos, Rafa e Pipo Marques, em Fortaleza, no Ceará.

Ao que mostram imagens do ocorrido, Bell, que é conhecido por manter uma rotina de corridas em Salvador e fazer grandes percursos sobre o trio elétrico, teve dificuldades para andar e completar o percurso de 10 km.

Devido à situação, ele teve que encerrar sua participação após meia hora depois do início da prova. Gravações do momento mostram ainda que o baiano precisou de ajuda para cruzar a linha final.

Glicemia elevada

Segundo a assessoria de imprensa do artista, o mal-estar foi causado por “uma elevação momentânea da glicemia” e agora passa bem.

Em seu perfil no Instagram, Bell Marques publicou vídeos nos stories tranquilizando seus seguidores e explicando o que motivou sua indisposição.

“Gente, sempre é assim, quando acaba a Corrida 100% Você. Aqui em Fortaleza não poderia deixar de ser diferente”. Bell Marques Cantor

“Estamos aqui agora na maior resenha”, continuou ele, exibindo os filhos e uma das suas noras, a influencer Pati Guerra, em clima de descontração no local em que estão hospedados.

O cantor disse ainda que já estavam se preparando para a apresentação programada para os participantes da prova. “Estamos indo para o palco porque daqui a pouco começa”, frisou.

Na segunda postagem, ele detalhou o que teria causado o mal-estar. “Saí cedo demais, comi um negócio e fiquei me sentindo mal. O estômago ficou ruim”, contou.

“Mas deu tudo certo, a corrida foi linda”, completou ele, dizendo ainda, em tom bem-humorado, que “essas coisas acontecem”.