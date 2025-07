Rafa e Pipo enaltecem o Fortal 2025 nos 40 anos do axé e anunciam música inédita

Em entrevista exclusiva à coluna em Salvador (BA), com o Farol da Barra de cenário, a dupla Rafa e Pipo Marques revelou a empolgação com a participação no Fortal 2025, uma das maiores micaretas do Brasil. Os artistas destacaram a importância do evento para a propagação do axé — gênero que completou 40 anos neste ano — e reforçaram a conexão direta entre a festa cearense e o espírito do Carnaval baiano.

“Vejo o Fortal com uma das grandes micaretas do Brasil, com certeza tem uma grande importância, porque propaga o axé. É um braço do Carnaval em Fortaleza e é uma das grandes festas que a gente tem nesse País”, afirma Rafa Marques, enfatizando a relevância do evento para a cena musical.

Assista à entrevista:

Sobre a estrutura da micareta, os irmãos não pouparam elogios: “Ele é extremamente organizado, extremamente estruturado, então transmite tudo aquilo que a gente gosta de pregar durante o Carnaval, que é essa energia boa, essa curtição em formato de trio elétrico, raiz ali onde o axé nasceu e o Fortal ele traz isso ali diretamente de Salvador", descreve Rafa Marques.

Para Rafa e Pipo, o Fortal representa um verdadeiro “segundo Carnaval”:

Todo mundo que ama o Carnaval sonha justamente com isso, né? Dois Carnavais em um ano. E as micaretas têm justamente essa função, de fazer com que o folião se divirta com trio elétrico, com o carnaval durante o ano todo Pipo Marques Cantor

Nova música de trabalho será divulgada no Fortal

A grande novidade da participação da dupla em 2025 será a apresentação da nova música de trabalho, “Acordar Com Você”.

“Sou 100% você e diga, diga aí que valeu. Se joga, deixa a vida levar e a gente para sempre se amar", diz o refrão.

Rafa e Pipo estarão presentes no bloco "Vamos Bora", na quinta-feira (24) e no sábado (26), no Camarote Mucuripe.

Serviço

Fortal 2025

Data: 24 a 27 de julho de 2025

Local: Cidade Fortal – Av. Aldy Mentor, s/n, bairro Manoel Dias Branco, Fortaleza (CE)

Ingressos: à venda no site www.efolia.com.br e na Central do Fortal (Shopping RioMar Fortaleza – Piso L2, R. Desembargador Lauro Nogueira, Papicu)

Classificação etária: 16 anos (Corredor da Folia e Camarote Mucuripe)