Fortal 2025 reúne Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Luan Santana e mais artistas na Cidade Fortal

O Fortal 2025 já tem data: 24 a 27 de julho. A 32ª edição do carnaval fora de época reúne artistas de projeção nacional como Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Maiara & Maraisa e Luan Santana.

Além disso, a celebração, que acontece na Cidade Fortal, localizada no bairro Manoel Dias Branco, contará com o Corredor da Folia, o Camarote Mucuripe, o Palco Arena e os Camarotes Corporativos.

Veja também É Hit Oruam comenta possível soltura do pai, Marcinho VP: 'Ele pagou tudo' É Hit Anitta cancela show em São João de Campina Grande por questões de saúde É Hit Isaías CDs diz que Solange Almeida não gostava de ensaiar e faltava reuniões do Aviões do Forró

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (24)

Na quinta-feira (24), o bloco Bagunça, liderado por Xanddy Harmonia, anima os foliões com os sucessos que marcaram gerações. A noite também será marcada pelo desfile do bloco Segura o Tchan, celebrando os 30 anos do grupo É o Tchan, com participações especiais de Sheila Melo e Jacaré.

Completando a quinta, o bloco Vumbora reúne Rafa & Pipo Marques e o icônico Bell Marques, que também comanda o bloco Sirigüella durante três dias consecutivos: sexta (25), sábado (26) e domingo (27).

SEXTA-FEIRA (25)

A sexta-feira será marcada pela presença de Saulo, que chega ao Fortal com o bloco Sai do Mêi, além do carisma e potência de Alinne Rosa, à frente do bloco O Vale.

SÁBADO (26)

O sábado de Fortal ganha ainda mais força com Ivete Sangalo, à frente do bloco Se Lança, e Léo Santana, que comanda o Vem Com O Gigante.

DOMINGO (27)

No domingo, Ivete volta à avenida, encerrando a edição em grande estilo.

Os ingressos estão disponíveis no site efolia.com.br e na Central do Fortal, no Shopping RioMar Fortaleza (Piso L2).

CAMAROTE MUCURIPE

O Camarote Mucuripe terá, durante as quatro noites, a apresentação de momes como:

Wesley Safadão;

Maiara & Maraisa;

Luan Santana;

Henry Freitas;

Durval Lelys;

Natanzinho;

Belo;

Dennis DJ;

Matheus Fernandes;

Eric Land;

Rafa & Pipo Marques;

Nuzio Medeiros;

Banda Eva;

Litto Lins;

Timbalada.

PALCO ARENA

O Palco Arena traz apresentações de axé com shows especiais também ao longo dos quatro dias de evento:

• Quinta (24): Cheiro de Amor;

• Sexta (25): Tuca Fernandes;

• Sábado (26): Ricardo Chaves;

• Domingo (27): Bandana.

Sirigüela com Feijão em novo cenário

A tradicional feijoada do bloco Sirigüella será realizada no sábado (26), em um novo cenário: o Iate Clube de Fortaleza, com vista para o mar.

O evento reúne foliões, artistas e convidados em uma tarde de muita celebração, com open bar premium, feijoada liberada e atrações ao vivo. Os ingressos para o Sirigüela com Feijão também estão disponíveis no site efolia.com.br e na Central do Fortal.