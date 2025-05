Luan Santana celebra aniversário de esposa Jade e filha do casal aparece em foto

Luan Santana celebrou o aniversário da esposa, Jade Magalhães, nessa quarta-feira (30), com um texto para lá de apaixonado em uma homenagem no Instagram. Os fãs ainda puderam ver, pela primeira vez, um pouquinho do rosto da primeira filha do casal, Serena, de 4 meses.

“Hoje não tem balão aqui em casa. Na verdade, tá só nós três. Sem música alta, sem convidados, zero bebida e zero barulho. Só nós três. E Deus. E como Ele tem se feito presente aqui em casa né, meu amor? Bençãos infinitas”, começou o cantor na legenda de uma série de fotos com a amada.

Ele continuou: “Não estamos viajando. Trocamos os raios de sol por uma luzinha vermelha no canto do quarto. O barulho das ondas vem de uma caixinha de som no canto do berço e o cheiro da maresia perde feio pro perfume desse pescocinho (o de Serena).”

“Não existe melhor aniversário que esse. Que Deus te conceda muitos anos de vida pra vivermos as alegrias de uma vida que tá começando agora. Eu e a Serena te amamos. Feliz Aniversário pretuxa”, acrescentou Luan.

Serena aparece na quarta e última imagem divulgada pelo artista. Na foto, Jade está cheirando o pescoço da neném, e é possível ver um de seus olhos, enquanto ela dorme.

A bebê ainda não foi apresentada oficialmente aos milhões de fãs do casal. Até agora, Serena só foi mostrada em ângulos estratégicos nas fotos, para que não se possa ver o rosto da criança de fato.

Nos comentários, os seguidores brincaram com a falta de exposição. “Pegar todas as fotos da Serena e montar um quebra cabeça”, escreveu uma. “Metade da queen veio aí. Tô nervosa”, brincou outra.

Jade e Luan se conheceram em 2008 nos bastidores de um show do sertanejo. Os dois passaram 12 anos juntos e chegaram a noivar, mas se separaram em 2020. Em fevereiro do ano passado, os pombinhos retomaram o romance, oficializaram a união e ganharam Serena, que veio ao mundo em 28 de dezembro de 2024.