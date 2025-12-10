O Kanalha exibe cordão com homenagem a Preta Gil no Prêmio Multishow

Durante a passagem pelo tapete vermelho do Prêmio Multishow, na terça-feira (9), o cantor O Kanalha chamou atenção ao surgir usando um cordão com uma foto ao lado de Preta Gil.

O artista baiano, apontado como o último affair da cantora, explicou que a joia simboliza a importância dela em sua trajetória pessoal e profissional.

"Resolvi fazer uma homenagem usando essa joia, mas eu trago a Preta sempre comigo. Ela foi muito importante pra mim. Me apoiou, me ajudou e me fez ser forte na vida". O cantor levou o prêmio de Axé/Pagodão do Ano e dedicou o momento a Preta Gil.

Além da ligação afetiva com a cantora, O Kanalha contou que mantém contato com a família de Preta Gil e demonstrou admiração por Gilberto Gil. "É minha família também, são meus amigos, e Gilberto Gil é uma referência para qualquer artista".

Vivendo uma fase positiva na carreira, o cantor também comentou sobre a agenda lotada de apresentações nos próximos dias. "Graças a Deus. A gente está indo bem com muitas apresentações e eu sou muito grato por tudo".