Esposa de Maurício Manieri está na UTI após sofrer AVC
Influenciadora passou por um procedimento cirúrgico no coração.
Iza Stein, 39 anos, mulher do cantor Maurício Manieri, de 55, enfrentou um AVC transitório com paralisia facial na última quinta-feira (4). A influenciadora precisou passar por uma cirurgia cardíaca e segue internada na UTI para acompanhamento.
Na madrugada desta quarta-feira (10), o artista usou as redes sociais para tranquilizar fãs e seguidores sobre o estado de saúde da esposa. “Ela teve um AVC dias atrás e teve que fazer uma cirurgia no coração, mas Deus realizou um milagre e ela tá super bem e também sem sequelas”, escreveu Manieri.
O cantor também demonstrou confiança na recuperação e na possibilidade de alta nos próximos dias.
"Está ainda na UTI, mas em alguns dias temos fé que vai ter alta! Obrigado pelas mensagens e também pelas orações, meus amores! Estão sendo muito importantes para a recuperação da Izinha. Seguimos orando! Beijo".
Já nos stories do perfil de Iza, a equipe detalhou que o procedimento foi realizado com sucesso e reforçou o agradecimento pelo apoio recebido. “Ontem [terça-feira, 9], ela passou por um procedimento cardíaco bem-sucedido e temos certeza que em breve estará 100% recuperada. Ela e toda família agradecem as orações e mensagens de carinho! Deus operou milagres e como ela sempre diz: Deus é bom o tempo todo”.