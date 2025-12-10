Diário do Nordeste
Esposa de Maurício Manieri está na UTI após sofrer AVC

Influenciadora passou por um procedimento cirúrgico no coração.

Redação producaodiario@svm.com.br
Iza Stein é influenciadora e esposa do cantor Maurício Manieri.
Iza Stein, 39 anos, mulher do cantor Maurício Manieri, de 55, enfrentou um AVC transitório com paralisia facial na última quinta-feira (4). A influenciadora precisou passar por uma cirurgia cardíaca e segue internada na UTI para acompanhamento.

Na madrugada desta quarta-feira (10), o artista usou as redes sociais para tranquilizar fãs e seguidores sobre o estado de saúde da esposa. “Ela teve um AVC dias atrás e teve que fazer uma cirurgia no coração, mas Deus realizou um milagre e ela tá super bem e também sem sequelas”, escreveu Manieri. 

O cantor também demonstrou confiança na recuperação e na possibilidade de alta nos próximos dias.

"Está ainda na UTI, mas em alguns dias temos fé que vai ter alta! Obrigado pelas mensagens e também pelas orações, meus amores! Estão sendo muito importantes para a recuperação da Izinha. Seguimos orando! Beijo". 

Já nos stories do perfil de Iza, a equipe detalhou que o procedimento foi realizado com sucesso e reforçou o agradecimento pelo apoio recebido. “Ontem [terça-feira, 9], ela passou por um procedimento cardíaco bem-sucedido e temos certeza que em breve estará 100% recuperada. Ela e toda família agradecem as orações e mensagens de carinho! Deus operou milagres e como ela sempre diz: Deus é bom o tempo todo”.

