CAPTEI: Tarde de “calendário chic” movimenta o círculo elegante no aniversário de Claudia Majela

No sábado (6), a empresária Claudia Majela promoveu daqueles encontros que já nascem com aura de clássico e repleto de “pulseiras finas”. A ocasião? Celebrar “mais um capítulo do calendário chic”.
O convite levou amigas e familiares à Forneria da Cláudia, em clima de alta rotação afetiva.
O ponto de encontro foi no aconchegante Villa Borguese, no coração do Meireles, um lugar perfeito para um almoço que começou ao meio-dia e só encontrou fim no cair da tarde, mantendo o tom de “longa mesa, longas histórias”.
A recepção, marca registrada da anfitriã, veio temperada com brindes selecionados pela sommelier Leiliane Pinheiro, enquanto o clima festivo ganhou batida especial com DJ Daniel de Paula e uma seleção maravilhosa de Paduo.
O cerimonial leve e preciso de Izys Bezerra garantiu o ritmo da tarde. Os bolos — da Doce Ville e Bombocado — e os doces da Doce Mel compuseram a mesa de celebração, realçada pela assinatura de Fernando Martins.
O ponto alto chegou em tom de surpresa: uma declaração de afeto da vizinha e amiga Euwládia, seguida de oração conduzida por Talyzie Mihiliuc — instante que selou a tarde com o brilho do afeto compartilhado.
Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!