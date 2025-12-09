Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Jovem tira foto com Elize Matsunaga durante passeio em SP e viraliza

Jovem contou como conheceu a ex-detenta e falou sobre a nova rotina dela.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto postada por Bruno com Elize viralizou na internet.
Legenda: Foto postada por Bruno com Elize viralizou na internet.
Foto: Reprodução/Instagram.

Bruno Ferrari, de 29 anos, movimentou as redes sociais ao publicar uma foto ao lado de Elize Matsunaga, condenada pelo assassinato do marido em 2012. O encontro aconteceu por acaso em uma rua de Franca, no interior de São Paulo, enquanto ela passeava com o cachorro. Na legenda da imagem, ele escreveu: "Nossa diva Elize".

Segundo Bruno, o momento foi marcado por surpresa e simpatia. Ele estava acompanhado da tia quando decidiu se aproximar. "Ela estava passeando na rua, e eu estava com a minha tia, que perguntou se eu podia tirar uma foto com ela. Ela foi super simpática, conversou um pouco comigo, perguntou onde eu moro. Ela foi muito fofa. Eu gelei, sou muito fã dela, gosto muito", contou.

O jovem também revelou que Elize mudou de profissão e não atua mais como motorista de aplicativo. "Ela mora em Franca e não trabalha mais de Uber. Ela trabalha fazendo e vendendo roupinha de pet. Tem uma loja dela na internet", disse.

Elize Matsunaga cumpre atualmente o restante da pena em liberdade. Ela foi condenada a 16 anos de prisão pelo homicídio qualificado e ocultação de cadáver do empresário Marcos Kitano Matsunaga.

Presa por cerca de dez anos no presídio de Tremembé (SP), teve redução de pena após atuar como costureira no regime semiaberto e deixou a prisão em maio de 2022. Sem o benefício, a previsão de saída seria apenas em 2028.

Assuntos Relacionados
Redação
Há 1 hora
Montagem com duas cenas: à esquerda, pessoa usando terno cinza e camisa branca, com brinco prateado e relógio no pulso, em ambiente interno com fundo escuro; à direita, imagem de câmera de segurança mostrando duas pessoas próximas a uma grade metálica em área externa iluminada, uma delas interagindo com algo junto à parede enquanto a outra está logo atrás, usando camiseta escura e bermuda clara.
Zoeira

Justiça manda prender Babal Guimarães, após agressão a namorada

Influenciador deve cumprir regime fechado.

Redação
Há 1 hora
Cantora Beyonce.
Zoeira

Beyoncé aciona justiça por uso de música em filme de Bolsonaro

A música "Survivor" serviu de trilha sonora no primeiro teaser do longa-metragem.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Letreiro vermelho escrito
Zoeira

Venda de ingressos do Rock in Rio Card começa hoje (9); confira

Elton John e Stray Kids estão entre as atrações já confirmadas para esta edição do festival.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Virginha foi ovacionada pelo público enquanto usava o banheiro químico.
Zoeira

Virginia vive perrengue em banheiro químico em ensaio da Grande Rio

Influenciadora foi cercada por fãs durante ensaio de rua

Redação
08 de Dezembro de 2025
Isabel Veloso está internada na UTI após ser diagnosticada com uma pneumonia grave.
Zoeira

Isabel Veloso na UTI: marido da influenciadora pede respeito à privacidade

Lucas Borbas se pronunciou após circulação de imagens da influenciadora internada em estado delicado.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Luana Piovani criticou o desempenho de Virginia no samba.
Zoeira

Piovani ironiza desempenho de Virginia em ensaio da Grande Rio

Atriz comentou ensaio da escola e alfinetou preparação da influenciadora.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Montagem com fotos do filme Marty Supreme, do anime Jujutsu Kaisen e da série The Boys.
Zoeira

Quais são os lançamentos de filmes, animes e séries para 2026? Veja lista

Produções internacionais e nacionais tiveram novidades anunciadas na CCXP 25.

Mylena Gadelha
08 de Dezembro de 2025
foto do cantor Leonardo internado em Goiânia.
Zoeira

Cantor Leonardo é internado em Goiânia

Poliana Rocha, esposa do sertanejo, comentou sobre o quadro de saúde dele.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Vitor era formado em Relações Públicas, mas trabalhava profissionalmente como ator.
Zoeira

Ator morre durante estreia de espetáculo no Interior de SP

Vitor Eduardo Dumont Ferreira, de 25 anos, passou mal no palco e não resistiu.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Duas caixas retangulares com embrulho listrado em branco, verde e vermelho e um laço vermelho, simbolizando presentes. Ao fundo, em desfoque, uma árvore de Natal verde decorada.
Zoeira

O que dar de Natal com pouco dinheiro? Veja como presentear sem gastar muito

As opções podem incluir itens materiais e vales-experiência.

Milenna Murta*
08 de Dezembro de 2025
Whindersson Nunes de gorro de crochê colorido e tatuagens faciais, sorrindo em um estúdio de gravação.
Zoeira

Whindersson Nunes diz que já questionou a própria sexualidade

Humorista relatou que a atenção e a delicadeza de cuidador despertaram sentimentos novos.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Zoeira

Silvero Pereira vence o Dança dos Famosos 2025; veja vídeo

O ator e cantor cearense disputou com Manu Bahtidão e Wanessa Camargo neste domingo (7).

Redação
07 de Dezembro de 2025
Apresentadoras do Fantástico, Maju Coutinho e Poliana Abritta.
Zoeira

'Fantástico' deste domingo (7) exibe informações exclusivas sobre morte do menino Benício

A revista eletrônica também aborda a rotina de um hospital que atua no tratamento de vítimas de animais peçonhentos.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Família da atriz Sthefany Brito anunciando a chegada do terceiro filho.
Zoeira

Sthefany Brito anuncia gravidez do terceiro filho: "vem aí um meninão"; veja vídeo

Atriz já é mãe de Antônio Enrico e Vicenzo, frutos do casamento com Igor Raschkovsky.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Aniversariante de sábado (7), Lucas afirmou que seu maior presente será ter Isabel curada.
Zoeira

Marido de Isabel Veloso se emociona ao relatar estado grave da esposa

Lucas Borbas chorou ao falar sobre aniversário e pediu força pela recuperação da influenciadora.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Lando Norris e Magui mantém um relacionamento discreto.
Zoeira

Lando Norris celebra título da F1 e ganha beijo da namorada

Magui Corceiro parabenizou o piloto após vitória histórica da temporada 2025

Redação
07 de Dezembro de 2025
montagem de fotos com os finalista da Dança dos Famosos, Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão.
Zoeira

Dança dos Famosos deste domingo (7) tem Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão na final

Finalistas vão mostrar todo o talento nos ritmos valsa e samba.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (07/12) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (07/12) na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Mulher de cabelos loiros e vestido vermelho vibrante sorrindo, deitada em um barco à noite, com arquitetura e um canal ao fundo.
Zoeira

Maya Massafera diz ter investido R$ 5 milhões em transição

Influenciadora detalha gastos e desafios ao falar do processo.

Redação
07 de Dezembro de 2025