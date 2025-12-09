Jovem tira foto com Elize Matsunaga durante passeio em SP e viraliza

Bruno Ferrari, de 29 anos, movimentou as redes sociais ao publicar uma foto ao lado de Elize Matsunaga, condenada pelo assassinato do marido em 2012. O encontro aconteceu por acaso em uma rua de Franca, no interior de São Paulo, enquanto ela passeava com o cachorro. Na legenda da imagem, ele escreveu: "Nossa diva Elize".

Segundo Bruno, o momento foi marcado por surpresa e simpatia. Ele estava acompanhado da tia quando decidiu se aproximar. "Ela estava passeando na rua, e eu estava com a minha tia, que perguntou se eu podia tirar uma foto com ela. Ela foi super simpática, conversou um pouco comigo, perguntou onde eu moro. Ela foi muito fofa. Eu gelei, sou muito fã dela, gosto muito", contou.

O jovem também revelou que Elize mudou de profissão e não atua mais como motorista de aplicativo. "Ela mora em Franca e não trabalha mais de Uber. Ela trabalha fazendo e vendendo roupinha de pet. Tem uma loja dela na internet", disse.

Elize Matsunaga cumpre atualmente o restante da pena em liberdade. Ela foi condenada a 16 anos de prisão pelo homicídio qualificado e ocultação de cadáver do empresário Marcos Kitano Matsunaga.

Presa por cerca de dez anos no presídio de Tremembé (SP), teve redução de pena após atuar como costureira no regime semiaberto e deixou a prisão em maio de 2022. Sem o benefício, a previsão de saída seria apenas em 2028.