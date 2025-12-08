Virginia vive perrengue em banheiro químico em ensaio da Grande Rio

Virginia Fonseca, de 26 anos, passou por uma situação pra lá de inusitada durante o primeiro ensaio de rua da Grande Rio, realizado neste domingo (7), no Rio de Janeiro.

Estreando como rainha de bateria da escola para o Carnaval 2026, a influenciadora precisou recorrer a um banheiro químico no meio do percurso, e acabou sendo reconhecida por fãs no caminho.

Veja também Zoeira Quais são os lançamentos de filmes, animes e séries para 2026? Veja lista Zoeira Piovani ironiza desempenho de Virginia em ensaio da Grande Rio

Enquanto se dirigia até a cabine, a apresentadora foi identificada por algumas pessoas e, em poucos minutos, a movimentação virou uma verdadeira multidão na porta do banheiro.

Aos gritos, os fãs chamavam pela influenciadora: "Virginia, cadê você? Eu vim aqui só para te ver!", enquanto aguardavam com os celulares apontados para o local. Quando ela saiu, foi recebida com gritos e aplausos.

O momento foi compartilhado pela própria Virginia nas redes sociais. "Quem vê close, não vê corre [risos]. Arrasta o carrossel até o final. Experiência única que só um ensaio de rua me proporciona, fazer xixi enquanto gritam meu nome e cantam: 'Cadê você?'. Obrigada por tudo Caxias, vocês são sensacionais, eu amo estar com vocês. Grande Rio, bora para cima que 2026 é nosso", escreveu.

A cena rapidamente viralizou e rendeu uma enxurrada de comentários bem-humorados. "Ela é tão galera", comentou uma seguidora. Outra fã exaltou: "Por isso que amo Vivibora. Ela nunca perdeu a essência da humildade".

Houve também quem ironizasse a situação: "Vai lançar o perfume com cheiro de banheiro químico, já consigo ouvir ela dizendo 'Vocês não têm noção do cheiro disso aqui!", brincou uma internauta.

Outros usuários levaram o episódio ainda mais na esportiva. "E se fosse o número 2 e esse barulho todo?", questionou um comentário. "Ela só querendo fazer xixi em paz", resumiu outra internauta.