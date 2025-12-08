Virginia vive perrengue em banheiro químico em ensaio da Grande Rio
Influenciadora foi cercada por fãs durante ensaio de rua
Virginia Fonseca, de 26 anos, passou por uma situação pra lá de inusitada durante o primeiro ensaio de rua da Grande Rio, realizado neste domingo (7), no Rio de Janeiro.
Estreando como rainha de bateria da escola para o Carnaval 2026, a influenciadora precisou recorrer a um banheiro químico no meio do percurso, e acabou sendo reconhecida por fãs no caminho.
Enquanto se dirigia até a cabine, a apresentadora foi identificada por algumas pessoas e, em poucos minutos, a movimentação virou uma verdadeira multidão na porta do banheiro.
Aos gritos, os fãs chamavam pela influenciadora: "Virginia, cadê você? Eu vim aqui só para te ver!", enquanto aguardavam com os celulares apontados para o local. Quando ela saiu, foi recebida com gritos e aplausos.
O momento foi compartilhado pela própria Virginia nas redes sociais. "Quem vê close, não vê corre [risos]. Arrasta o carrossel até o final. Experiência única que só um ensaio de rua me proporciona, fazer xixi enquanto gritam meu nome e cantam: 'Cadê você?'. Obrigada por tudo Caxias, vocês são sensacionais, eu amo estar com vocês. Grande Rio, bora para cima que 2026 é nosso", escreveu.
A cena rapidamente viralizou e rendeu uma enxurrada de comentários bem-humorados. "Ela é tão galera", comentou uma seguidora. Outra fã exaltou: "Por isso que amo Vivibora. Ela nunca perdeu a essência da humildade".
Houve também quem ironizasse a situação: "Vai lançar o perfume com cheiro de banheiro químico, já consigo ouvir ela dizendo 'Vocês não têm noção do cheiro disso aqui!", brincou uma internauta.
Outros usuários levaram o episódio ainda mais na esportiva. "E se fosse o número 2 e esse barulho todo?", questionou um comentário. "Ela só querendo fazer xixi em paz", resumiu outra internauta.