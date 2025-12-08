Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Virginia vive perrengue em banheiro químico em ensaio da Grande Rio

Influenciadora foi cercada por fãs durante ensaio de rua

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:12)
Zoeira
Virginha foi ovacionada pelo público enquanto usava o banheiro químico.
Legenda: Virginha foi ovacionada pelo público enquanto usava o banheiro químico.
Foto: Reprodução/Instagram.

Virginia Fonseca, de 26 anos, passou por uma situação pra lá de inusitada durante o primeiro ensaio de rua da Grande Rio, realizado neste domingo (7), no Rio de Janeiro.

Estreando como rainha de bateria da escola para o Carnaval 2026, a influenciadora precisou recorrer a um banheiro químico no meio do percurso, e acabou sendo reconhecida por fãs no caminho.

Veja também

teaser image
Zoeira

Quais são os lançamentos de filmes, animes e séries para 2026? Veja lista

teaser image
Zoeira

Piovani ironiza desempenho de Virginia em ensaio da Grande Rio

Enquanto se dirigia até a cabine, a apresentadora foi identificada por algumas pessoas e, em poucos minutos, a movimentação virou uma verdadeira multidão na porta do banheiro.

Aos gritos, os fãs chamavam pela influenciadora: "Virginia, cadê você? Eu vim aqui só para te ver!", enquanto aguardavam com os celulares apontados para o local. Quando ela saiu, foi recebida com gritos e aplausos.

O momento foi compartilhado pela própria Virginia nas redes sociais. "Quem vê close, não vê corre [risos]. Arrasta o carrossel até o final. Experiência única que só um ensaio de rua me proporciona, fazer xixi enquanto gritam meu nome e cantam: 'Cadê você?'. Obrigada por tudo Caxias, vocês são sensacionais, eu amo estar com vocês. Grande Rio, bora para cima que 2026 é nosso", escreveu.

A cena rapidamente viralizou e rendeu uma enxurrada de comentários bem-humorados. "Ela é tão galera", comentou uma seguidora. Outra fã exaltou: "Por isso que amo Vivibora. Ela nunca perdeu a essência da humildade".

Houve também quem ironizasse a situação: "Vai lançar o perfume com cheiro de banheiro químico, já consigo ouvir ela dizendo 'Vocês não têm noção do cheiro disso aqui!", brincou uma internauta.

Outros usuários levaram o episódio ainda mais na esportiva. "E se fosse o número 2 e esse barulho todo?", questionou um comentário. "Ela só querendo fazer xixi em paz", resumiu outra internauta.

 

Virginha foi ovacionada pelo público enquanto usava o banheiro químico.
Zoeira

Virginia vive perrengue em banheiro químico em ensaio da Grande Rio

Influenciadora foi cercada por fãs durante ensaio de rua

Redação
Há 1 hora
Isabel Veloso está internada na UTI após ser diagnosticada com uma pneumonia grave.
Zoeira

Isabel Veloso na UTI: marido da influenciadora pede respeito à privacidade

Lucas Borbas se pronunciou após circulação de imagens da influenciadora internada em estado delicado.

Redação
Há 1 hora
Luana Piovani criticou o desempenho de Virginia no samba.
Zoeira

Piovani ironiza desempenho de Virginia em ensaio da Grande Rio

Atriz comentou ensaio da escola e alfinetou preparação da influenciadora.

Redação
Há 1 hora
Montagem com fotos do filme Marty Supreme, do anime Jujutsu Kaisen e da série The Boys.
Zoeira

Quais são os lançamentos de filmes, animes e séries para 2026? Veja lista

Produções internacionais e nacionais tiveram novidades anunciadas na CCXP 25.

Mylena Gadelha
08 de Dezembro de 2025
foto do cantor Leonardo internado em Goiânia.
Zoeira

Cantor Leonardo é internado em Goiânia

Poliana Rocha, esposa do sertanejo, comentou sobre o quadro de saúde dele.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Vitor era formado em Relações Públicas, mas trabalhava profissionalmente como ator.
Zoeira

Ator morre durante estreia de espetáculo no Interior de SP

Vitor Eduardo Dumont Ferreira, de 25 anos, passou mal no palco e não resistiu.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Duas caixas retangulares com embrulho listrado em branco, verde e vermelho e um laço vermelho, simbolizando presentes. Ao fundo, em desfoque, uma árvore de Natal verde decorada.
Zoeira

O que dar de Natal com pouco dinheiro? Veja como presentear sem gastar muito

As opções podem incluir itens materiais e vales-experiência.

Milenna Murta*
08 de Dezembro de 2025
Whindersson Nunes de gorro de crochê colorido e tatuagens faciais, sorrindo em um estúdio de gravação.
Zoeira

Whindersson Nunes diz que já questionou a própria sexualidade

Humorista relatou que a atenção e a delicadeza de cuidador despertaram sentimentos novos.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Zoeira

Silvero Pereira vence o Dança dos Famosos 2025; veja vídeo

O ator e cantor cearense disputou com Manu Bahtidão e Wanessa Camargo neste domingo (7).

Redação
07 de Dezembro de 2025
Apresentadoras do Fantástico, Maju Coutinho e Poliana Abritta.
Zoeira

'Fantástico' deste domingo (7) exibe informações exclusivas sobre morte do menino Benício

A revista eletrônica também aborda a rotina de um hospital que atua no tratamento de vítimas de animais peçonhentos.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Família da atriz Sthefany Brito anunciando a chegada do terceiro filho.
Zoeira

Sthefany Brito anuncia gravidez do terceiro filho: "vem aí um meninão"; veja vídeo

Atriz já é mãe de Antônio Enrico e Vicenzo, frutos do casamento com Igor Raschkovsky.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Aniversariante de sábado (7), Lucas afirmou que seu maior presente será ter Isabel curada.
Zoeira

Marido de Isabel Veloso se emociona ao relatar estado grave da esposa

Lucas Borbas chorou ao falar sobre aniversário e pediu força pela recuperação da influenciadora.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Lando Norris e Magui mantém um relacionamento discreto.
Zoeira

Lando Norris celebra título da F1 e ganha beijo da namorada

Magui Corceiro parabenizou o piloto após vitória histórica da temporada 2025

Redação
07 de Dezembro de 2025
montagem de fotos com os finalista da Dança dos Famosos, Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão.
Zoeira

Dança dos Famosos deste domingo (7) tem Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão na final

Finalistas vão mostrar todo o talento nos ritmos valsa e samba.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (07/12) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (07/12) na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Mulher de cabelos loiros e vestido vermelho vibrante sorrindo, deitada em um barco à noite, com arquitetura e um canal ao fundo.
Zoeira

Maya Massafera diz ter investido R$ 5 milhões em transição

Influenciadora detalha gastos e desafios ao falar do processo.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Luciano Huck de camiseta branca está sentado entre dois líderes indígenas com pinturas corporais e ornamentos tradicionais; um deles fala segurando um celular, enquanto outras pessoas da comunidade aparecem ao fundo em um ambiente de aldeia.
Zoeira

Luciano Huck é criticado após pedir para indígenas esconderem celulares

Fala do apresentador foi criticada por entidades indígenas.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Shakira em performance ao vivo, vestindo preto e com projeções visuais verdes ao fundo.
Zoeira

Shakira e Piqué retomam diálogo após anos distantes, diz revista

Ex-casal teria voltado a se comunicar sem intermediários.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Artista em show ao vivo, com expressão intensa, cantando em microfone sob luzes roxas no palco.
Zoeira

Artista brasileira brilha no ‘The Voice' da Alemanha

Paulista queer de gênero fluido se destaca com performances marcantes.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Daniel é um homem de meia idade e cabelo preto. Na foto, ele está segurando um violão no colo enquanto gesticula.
Zoeira

Viver Sertanejo mostra 2ª parte da entrevista com Hugo & Guilherme e Jads & Jadson

O programa começa às 10h05, após o Globo Rural.

Redação
07 de Dezembro de 2025