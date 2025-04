Cantora Maraisa, da dupla com Maiara, apaga vídeo em que associa borderline a relacionamento abusivo

A cantora Maraisa divulgou nas redes sociais, no último sábado (26), uma nova música chamada "Borderline". Porém, a canção gerou críticas de pessoas diagnosticadas com o transtorno e a publicação foi apagada no dia seguinte. Ainda não há confirmação sobre o lançamento da música.

Na letra da música, é sugerido que não há necessidade de registro no Conselho Federal de Medicina (CRM) para identificar o Transtorno de Personalidade Borderline (TPB), argumentando que o comportamento da pessoa em diferentes relacionamentos já seria um indicativo.

“Nem preciso de CRM pra diagnosticar essa loucura que cê tá vivendo / Fiquei sabendo que ele namorou outras pessoas / Pra cada uma ele foi um personagem / E esse perfil se encaixa numa personalidade borderline”, dizem os versos.

Entre as pessoas que se manifestaram está Andressa Urach, que afirmou ter sido diagnosticada com o transtorno e declarou que pretendia denunciar a cantora ao Ministério Público por psicofobia. Internautas também criticaram a forma como a condição foi retratada.

Outro trecho da música apresenta situações associadas a comportamento controlador: “Repara ele te isolou de todo mundo / Não romantiza esse absurdo / Ele é instável, ele é intenso, ele é extremo / E nesses casos todo mundo sofre junto”.

No refrão, a música sugere que o relacionamento com alguém com esse perfil seria inviável: “Ele não precisa de você nem do seu sentimento / Só de tratamento”, citam os versos.

Em seguida, a canção faz referência à variação de humor: “Você não precisa ficar se envolvendo / Com anjo e demônio ao mesmo tempo”.

O que é o Transtorno de Personalidade Borderline?

Segundo o Ministério da Saúde, o Borderline é uma categoria da psiquiatria que descreve um conjunto de sintomas. O termo “borderline” indica uma condição entre a neurose e a psicose.

O transtorno é identificado por instabilidade nos relacionamentos, na autoimagem e no humor, além de impulsividade e medo de abandono. A dificuldade em lidar com emoções pode levar a comportamentos violentos, como automutilação ou agressões.

