Companheira de MC Daniel desmente cantor sobre gravidez de segundo filho do casal

O cantor MC Daniel fez uma brincadeira nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (25), envolvendo Lorena Maria, mãe de seu primeiro filho. Ele publicou uma imagem segurando a barriga da companheira, com a legenda: "Adivinha quem tá grávida de novo?". No entanto, a influenciadora logo desmentiu o boato sobre gravidez de segundo filho.

Nos stories, poucos minutos depois, ela afirmou: "mais fácil eu engravidar ele do que ficar grávida de novo". Nas imagens, MC Daniel aparece abraçando Lorena, enquanto os dois seguram na barriga dela, lembrando as fotos de anúncio de gravidez.

Nos comentários da publicação do cantor, diversos internautas já estavam desejando felicidades para o casal e saúde para a gestação.

Legenda: Lorena Maria desmentiu a informação em seus stories Foto: Reprodução/Instagram

Nascimento de primeiro filho

O primeiro filho dos dois, Rás, nasceu no dia 18 de fevereiro, no Rio de Janeiro. Na época, eles divulgaram imagens ao lado da criança e Lorena revelou ter lutado durante o parto. Ela ainda revelou que o coração do filho chegou a oscilar.

"Depois de lutar muito pra ter você, seu coraçãozinho oscilou… o medo bateu forte… a dor extrema, o socorro a Deus… a mudança de planos… e você veio, lindo, perfeito, esperto, o projeto de Deus. Meu Rás, meu líder", escreveu ela na legenda da publicação.

