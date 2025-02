Entenda o significado de Rás, nome do primeiro filho de MC Daniel

Nasceu na madrugada desta terça-feira (18), no Rio de Janeiro (RJ), Rás, o primeiro filho do cantor MC Daniel com Lorena Maria. O artista anunciou o nascimento nas redes sociais, chamando o bebê de "minha maior bênção". O casal compartilhou imagens dos primeiros momentos com o filho, enquanto familiares aguardavam ansiosos a chegada do recém-nascido.

Entenda o significado do nome

Em diferentes culturas, "Ras" (ou "Rás") carrega distintas interpretações, podendo remeter à nobreza, velocidade ou até mesmo a sonoridade única escolhida pelos pais.

Em sua origem etíope, "Ras" é um título tradicional atribuído a nobres e líderes, sendo um dos exemplos mais conhecidos Ras Tafari, nome de nascimento do imperador Haile Selassie I, figura central do movimento rastafári. Nesse contexto, o nome pode simbolizar liderança e respeito.

Na postagem de Lorena Maria sobre o nascimento do filho, a mãe do pequeno escreveu: "Meu Rás, meu líder."

Além disso, em holandês, "Ras" significa "ágil", "rápido", podendo ter sido usado historicamente como um sobrenome atribuído a pessoas conhecidas por sua destreza e velocidade.

Mistério sobre o nome

Durante a gestação, MC Daniel e Lorena Maria mantiveram o nome do bebê em segredo, revelando apenas que a escolha seria incomum. Em entrevista ao gshow, no final de dezembro, Daniel comentou: "Já temos um nome, ela escolheu, mas vamos anunciar daqui a um tempo". Lorena completou aos risos: "É bem diferente, super diferente".

Pouco antes do nascimento, o cantor compartilhou um álbum de fotos vestido como o personagem Máscara em frente ao quarto do hospital. Na decoração, um astronauta e a letra "R" já indicavam pistas sobre o nome escolhido pelo casal.

