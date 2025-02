Filho de Faustão atualiza estado de saúde do pai após internação: 'Ele está se recuperando'

João Silva, filho do Faustão, falou sobre o estado de saúde do pai após a internação para tratar um quadro de infecção em janeiro deste ano. O apresentador tem enfrentado problemas de saúde há alguns anos e já foi submetido a dois transplantes entre 2023 e 2024, sendo o primeiro de coração e o segundo de rim.

“Esse ano começou de uma forma difícil, lógico, com a internação. Mas foi rápida, graças a Deus! Ele está com esse começo de ano muito bom. Principalmente na parte emocional, de alegria, e poder acompanhar esse passo a passo de evolução, é muito bacana”, comentou João Silva, em entrevista ao Portal Léo Dias.

O jovem apresentador falou sobre o assunto durante os ensaios técnicos do Carnaval 2025 na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no último sábado (15). Ele se prepara para gravar uma minissérie sobre os bastidores da festa, que deve ser exibida no Programa do João Silva, atração dominical dele na TV Band.

João fez questão de ressaltar, ainda, que Faustão está se recuperando em uma "fase muito boa". Para ele, o pai é uma pessoa que merece estar evoluindo a cada passo. “Então, acho que basta a gente comemorar e estar junto com ele. Se Deus quiser, esse ano vai ser de muita alegria para ele", enfatizou.

FORA DA TV

O apresentador está há um ano e meio afastado de trabalhos na TV por questões de saúde. Ao Fantástico em agosto passado, Faustão falou sobre seu estado de saúde: "Estou com um coração de um atleta de 35 anos. Agora tem que cuidar da lanternagem, da funilaria e do resto, da parte física", brincou, na ocasião.

No último dia 29 de dezembro, Faustão participou do "Domingão com Huck" por meio deu uma mensagem de vídeo, e fez uma surpresa para sua filha Lara.

"Estou aqui de novo pra participar de um quadro de surpresas. E se tem uma pessoa que merece ser surpreendida e causar surpresa, essa é a figura: minha filha Lara. Afinal de contas, durante 9 anos ela estudou escondido Música, estudou outras coisas fora do Brasil. E quando voltou, fiquei sabendo que ela era cantora, e muito boa cantora, através do Simoninha, nosso diretor musical", disse Fausto.

