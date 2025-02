Geisy Arruda denuncia ex-namorado por agressão e recebe medida protetiva: 'Eu estava cega'

A influenciadora Geisy Arruda informou, nesta segunda-feira (17) que obteve, em caráter de urgência, uma medida protetiva contra seu ex-namorado, o fotógrafo Rodrigo Adão, por violência e agressões verbais. Rodrigo nega as acusações.

Segundo a advogada responsável pelo caso, Eluma Guimarães, a medida foi solicitada por conta de comportamentos ameaçadores e abusivos por parte do ex-parceiro de Geisy, que geraram grande repercussão à vítima.

“É fundamental que as mulheres se sintam seguras e protegidas. Esta medida é para garantir que Geisy esteja livre de qualquer tipo de violência”, destacou a advogada.

De acordo com a nota veiculada pela assessoria de Geisy, o fotógrafo também poderá ser processado por estelionato.

“Durante o relacionamento, Geisy passou a arcar com todas as despesas do ex-namorado, incluindo passagens aéreas, tratamento odontológico, honorários advocatícios, pagamento de pensão à filha dele e custos de moradia, entre outros. A situação se agravou com o consumo excessivo de álcool por parte do agressor, levando-o a atitudes cada vez mais violentas”, esclareceu Eluma.

O relacionamento

O envolvimento entre os dois começou após Rodrigo fotografar Geisy em um aeroporto, onde ele atuava como paparazzo. Eles iniciaram o relacionamento e passaram a morar juntos na residência da influenciadora, no Rio de Janeiro.

Tudo iniciou quando a influenciadora fez uma sequência de postagens em seu perfil no Instagram, dizendo que expulsou Rodrigo de casa.

“Ontem convidei o Rodrigo Adão a se retirar da minha casa por falta de respeito, por muitos motivos, porque ele é maluco. Ontem senti um medo que eu não quero mais sentir nunca mais na minha vida. E eu descobri também que tudo que eu fiz por ele em relação principalmente ao financeiro, que ele não merece, porque eu achava que, sabe aquelas pessoas que você fala assim: ‘Aquela pessoa só precisa de uma oportunidade’. Eu achava isso dele. Mas não é”, desabafou Geisy.

Rodrigo Adão nega as acusações

Rodrigo Adão nega as acusações e afirma que nunca agrediu Geisy. Em entrevista à CNN, ele declarou que o único desentendimento entre os dois foi uma discussão "boba" e que, após isso, decidiu ir embora.

Além de afirmar que sempre foi um bom companheiro durante o relacionamento, Rodrigo acredita que o caso pode ser uma tentativa de Geisy de chamar atenção. O fotógrafo ainda declarou que pretende recorrer judicialmente, alegando que está sendo difamado.

“Eu sei o tipo de pessoa que sou, sei que sou um cara bom. Nunca pedi nada para ela”, completou Rodrigo.