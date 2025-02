Camila Cabello é confirmada no festival The Town 2025 no mesmo dia de Katy Perry

A cantora Camila Cabello foi anunciada como mais uma atração do festival The Town, que ocorrerá em São Paulo no mês de setembro deste ano. Camila foi confirmada para o dia 14 de setembro, no palco Skyline, mesma data em que Katy Perry deve ser apresentar como atração principal da noite.

O The Town será realizado nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, na capital paulista. A partir desta quinta-feira (20), às 19h, as vendas do The Town Card começam a ser realizadas.

Entre as atrações, o festival organizará o "dia do rock" nos shows do dia 7 de setembro. Na ocasião, o headliner será a banda Green Day, em uma programação que terá ainda Sex Pistols, Iggy Pop e Pitty.

O The Town Card, que poderá ser adquirido nesta semana, permite que o fã escolha uma data posteriormente, dessa forma já ciente de como será o line-up completo.

Passagens pelo Brasil

Camila Cabello já esteve no Brasil, quando se apresentou no Rock in Rio. No palco de um dos maiores festivais brasileiros, ela recebeu no palco Biel Do Furduncinho, Bianca e L7nnon para cantarem o funk "Ai preto".

Já em 2018, outra data em que passou por solo brasileiro, ela recebeu Anitta no Z Festival, em São Paulo. As duas cantaram a música "Real Friends" e "Paradinha".