Enquete BBB 25: parcial aponta saída de participante com mais de 60% dos votos

Mateus pode ser eliminado no quinto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25, segundo enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Até o começo da tarde desta segunda-feira (17), o amigo de Vitória Strada aparecia com 68,8% dos votos.

Em segundo lugar aparece Aline, com 22,6% dos votos dos leitores. Guilherme, por sua vez, está na terceira posição, com apenas 8,6% da preferência dos leitores. Ao todo, o levantamento já registra mais de 27 mil votos dos leitores.

Legenda: Mateus, Aline e Guilherme estão na berlinda Foto: Divulgação

O resultado do paredão será anunciado por Tadeu Schmidt na noite de terça-feira (18). Vale lembrar que os votos desta enquete não interferem no resultado oficial do programa.

Como foi a formação do paredão?

A formação de paredão começou com Renata, vencedora da Prova do Anjo da semana, definindo para quem concederia a tão importante imunidade da vez. A sister optou por repassar o benefício para João Gabriel, que foi retirado da lista de votação.

Logo após a ação, a líder Eva indicou Mateus direto ao paredão, alegando reciprocidade por conta de embates anteriores. Diego Hypólito, que recebeu consequência da prova do Líder, foi automaticamente ao paredão. Em seguida, iniciou-se a votação no confessionário.

Os participantes votaram em dois grupos. Os dois mais votados pela casa, que foram divididos em grupos, foram Aline e Guilherme. Os dois, junto de Diego, tiveram a chance de fazer a prova Bate e Volta. No entanto, Diego escapou do paredão.

