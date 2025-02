Festa do BBB 25 tem Lauana Prado, beijo entre Diogo e Aline, escolha de voto e intrigas

A casa do Big Brother Brasil (BBB) 25 balançou ao som de Lauana Prado na festa estilo tropical futurista, com hits como “Escrito nas Estrelas”, “Haverá Sinais” e “Cobaia”, até a madrugada deste domingo (16). Durante a noite, rolou pedidos de beijos, dança conjunta e muitas conversas sobre votos e a dinâmica do jogo. As informações são do portal gshow.

Essa foi a primeira vez de Lauana cantar ao vivo na casa e a festa teve simulador de toboágua, com túnel de luzes, e um set de dança com bailarino por trás de um LED transparente para guiar a coreografia. Também foi instalado um balanço na área da piscina. Dessa vez, os figurinos foram são estampados e com cores vibrantes.

Quase no fim da festa, a artista pediu um beijo entre Diogo e Aline, que já haviam feito isso ao som de "Cobaia". "Só que agora eu quero ver o beijo ao vivo, viu? Não vou falar nada. Entendedores entenderão", disse Lauana. Os dois já estavam próximos e atenderam ao pedido.

Veja também Zoeira Quem está na mira do líder do BBB 25? Veja quem Eva indicou Zoeira Quem está no Monstro do BBB 25? Veja castigo deste fim de semana (15 e 16/2)

Outro pedido de beijo aconteceu por parte de Maike para a cearense Renata. Ao perguntá-lo sobre o motivo de elogios na festa, ele foi objetivo. "Você, óbvio... Beijar a sua boca. Só falar 'bora' que eu 'boro", completou.

No entanto, a sister afirmou não querer se expor. "É porque eu não estou mais no momento da vida de só beijar, tipo, aleatório", defendeu.

"Não estou nesse momento da vida, ainda mais aqui num programa com uma exposição dessa. [...] Não sei se a gente se conhece o suficiente", considerou Renata.

Também perto do encerramento, ao tocar a música tema do programa, de Paulo Ricardo, os participantes subiram no palco e cantaram juntos.

Conversas sobre voto

Após Gracyanne Barbosa afirmar que vai votar em Aline, Mateus declarou a decisão de indicar Renata no próximo Paredão do BBB 25. Vitória Strada acompanhou a decisão, apontando Aline como mais relevante para a dinâmica.

"A Aline movimenta muito mais o jogo do que ela. Nem que seja com briguinha. A Renata nem brigar quer. Ela se posiciona muito mais que a Renata", avaliou.

Vilma e Diogo Almeida também conversam sobre a próxima Formação do Paredão e relembram uma conversa que tiveram mais cedo com João Gabriel e Maike, no Quarto Fantástico. "Eu não iria pensar na Cam, se ela não tivesse falado no Sincerão, que vai votar na gente até o final. Isso pesou muito para mim", considerou o ator.

Contudo, a estudante de nutrição aconselhou o filho. "Eu não estou nem falando sobre a Aline, eu estou falando sobre você. Não tem jeito, todo mudo vai em você. Não adianta querer proteger a Aline", sobre a policial militar ser possível alvo de Maike.

Intrigas?

Sem dizer o nome, João Pedro conversou com Diogo Almeida sobre parar de brincar com uma colega de confinamento. João Pedro falou que vai permanecer carinhoso, mas que colocará limites na relação.

"Não brinco mais, não brinco mais. Acabou brincadeira, segurar no pé", ressaltou. O ator apoiou a decisão. "Só você pode observar, porque você que está tendo essa troca com ela. Vê até onde está sendo uma brincadeira, o que está sendo recíproco", refletiu.

Após o show, Vitória Strada conversou com Mateus sobre o reality ser uma selva. "A verdade é que a gente tem um ao outro, mas a gente está no meio de uma selva. Só que o problema dessa selva é que os leões se camuflam. Pelo menos, numa selva, você olha de longe o leão e sai correndo. Aqui, você está 'yey! estou na selva, só tem amigos'. De repente você olha e 'ih, leão!'", contou.