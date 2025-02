Quem está no Monstro do BBB 25? Veja castigo deste fim de semana (15 e 16/2)

Após a cearense Renata vencer a Prova do Anjo do BBB 25 neste sábado (15), a sister teve que escolher um colega de confinamento para receber o Castigo do Monstro.

Neste final de semana, a dinâmica terá como tema "Poltrona do Confessionário". Nela, o castigado deve se vestir de poltrona e, cada vez que toca a música do Monstro, ele deve entrar no Confessionário e aguardar a ordem para sair.

Veja também Zoeira BBB 25: veja quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (15) Zoeira BBB 25: Público pode interferir no castigo do Monstro deste fim de semana; relembre dinâmica

Renata escolheu o brother Mateus para o castigo da semana.

"Ele é uma pessoa que já estou tendo um embate aqui dentro da casa, mesma justificativa ontem da Evinha, e acredito que também é uma forma de dar reciprocidade para o Monstro da Eva na semana passada", justificou.

No Monstro dessa semana, a dinâmica será diferente, o que os participantes ainda não sabem. O público poderá interferir no castigo a cada rodada.

Em votação on-line, os fãs podem definir se o participante está liberado ou se deve permanecer por mais uma hora no Castigo.