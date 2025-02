BBB 25: Público pode interferir no castigo do Monstro deste fim de semana; relembre dinâmica

No próximo Castigo do Monstro do BBB 25, o público vai ter um papel decisivo. Pela primeira vez, os telespectadores poderão interferir diretamente na duração do castigo, escolhendo se o participante deve continuar ou se será liberado mais cedo.

A dinâmica começa logo após a Prova do Anjo, quando o novo Monstro for definido. O tema desta vez será o Confessionário, e cada rodada do castigo terá cerca de duas horas de duração.

Na primeira hora de cada rodada, o público poderá votar no Gshow para decidir o futuro do castigado: ele segue por mais uma hora ou está livre? O processo se repete até que o Castigo do Monstro chegue ao fim, durante a edição ao vivo do domingo (16).

Com essa novidade, a resistência do Monstro pode virar um teste de popularidade – e os brothers terão ainda mais motivos para temer o colar do Anjo.