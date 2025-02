Vitória Strada e Thamiris se desentendem e trocam farpas após formação de Paredão no BBB 25

A formação do 5º Paredão do BBB 25, na noite de domingo (16), gerou desentendimentos entre os participantes. O voto de Vitória Strada em Delma foi o estopim para uma série de discussões que se estenderam pela madrugada de segunda-feira (17), envolvendo também Thamiris e Camilla.

Na área externa, Camilla e Thamiris conversaram sobre a decisão de Vitória. A trancista argumentou que os primeiros a votar na formação do Paredão sempre acabam se expondo mais e precisando justificar suas escolhas. Ela ainda criticou a atitude da atriz: "Thamiris, o que a Vitória fez foi ridículo."

A conversa entre as duas seguiu com Camilla expondo sua indignação sobre a postura de Vitória no jogo. "Aí, eu fui e expliquei, se a Vitória é o número 3, e ela faz aquele voto, eu votava nela. Eu podia ser o 4, mas eu votava nela [...] Porque antes ela, do que você. Você é a minha aliada, ali ela foi p*** no c*** do c***. Não tinha porquê ela mudar o voto", disparou.

Mais tarde, no Quarto Nordeste, Camilla, Thamiris e Vitória Strada discutiram sobre a postura da atriz.

Vitória tentou justificar sua escolha e afirmou que não sabia que as irmãs estavam chateadas com ela. "O que eu acho errado é eu chegar na cozinha e estar ouvindo vocês falando para todo mundo as coisas que estão acontecendo e não vir conversar comigo primeiro", desabafou. Camilla retrucou: "Mas você também fez a mesma coisa. Porque você foi lá no Guilherme e na coisa sentada ali, lamentando tudo e não falou com a gente".

A discussão ficou ainda mais acalorada quando Thamiris se estressou ao ouvir Vitória dizer que algumas sisters fizeram "rodinha" para atacá-la na casa. "Se você não levantou a voz para a gente porque você não quis, legal. Mas eu estou com raiva e eu tenho direito, sim, de me alterar nesse momento", afirmou Thamiris.

O tom da discussão subiu ainda mais quando Vitória elevou a voz, e Thamiris rebateu: "Abaixa o seu tom de voz se você não quer que eu grite com você. Vitória, eu estou falando sério, não grita comigo assim, por favor".

A atriz, então, reforçou que não teve a intenção de prejudicar as aliadas e tentou justificar sua decisão. "Se eu soubesse na hora que tinha feito m***... eu não estou fugindo do que eu faço aqui, tanto que eu vi vocês vindo para o quarto e eu não fui para outro canto. Eu vim para cá, só não continuei insistindo quando você pediu seu espaço".

Horas depois do fim do auge da discussão, Thamiris decidiu abraçar Vitória Strada, ensaiando uma trégua. A atriz pediu desculpas e garantiu que não teve a intenção de prejudicar ninguém: "Do fundo do coração, eu não quis fazer nada. Eu sei que eu errei, e eu peço desculpas, mas eu não quis fazer nada para prejudicar vocês".

Por fim, Mateus aconselhou a atriz a não se martirizar pelos erros cometidos dentro do jogo. "Não precisa ficar pedindo desculpas mil vezes, não se coloca nesse lugar. Não precisa se humilhar, porque todo mundo aqui vai errar. Todo mundo vai fazer alguma coisa que depois vai se arrepender. Não vamos nos martirizar em cima dos nossos erros", concluiu o brother.

Repercussão nas redes

A repercussão da briga movimentou as redes sociais, com muitos internautas defendendo Vitória Strada e apontando uma suposta incoerência na postura de Thamiris.

"A Thamiris chorando por 2 votos que recebeu em 1 mês e a Vitória que está no alvo desde a 1° semana tem que ficar de boas, porque as monas não deixam ela reclamar", comentou um usuário no X, antigo Twitter.

Outro apontou o papel de 'perseguida' que a atriz estaria assumindo no jogo: "A Vitória viu a casa inteira falando dela, foi atrás, discutiu, sentiu um quarto todo contra ela e agora tá no gramado chorando. ELA SEGUIU A CARTILHA DE PERSEGUIDA".

Outros comentários destacaram a postura da atriz diante da situação, elogiando sua maneira de lidar com o jogo. "A Vitória saiu de uma cilada enorme apenas demonstrando ser uma pessoa educada e lúcida. Merece ser ovacionada, porque aguenta muita merda e ainda por cima sendo simpática", escreveu um internauta.

Já um fã mais exaltado brincou: "Se a Globo não der umas 5 novelas seguidas para Vitória depois desse sofrimento dela no BBB vai ter panelaço na porta do Projac e digo mais: queremos um documentário na Globoplay".

A atitude combativa de Thamiris e Camilla também foi criticada por alguns internautas. "Imagine se fosse a Vitória apontando o dedo na cara da Camila", questionou um perfil.

Outro usuário sugeriu que a atriz foi estratégica ao evitar confrontos mais diretos: "Agora entendi porque a Vitória não quis ir para o embate, para não ser taxada de racista. Vitória foi inteligente porque as irmãs estão esperando qualquer coisa para acabarem com ela".

