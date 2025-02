Quem saiu do The Masked Singer neste domingo (16)? Veja quem era Jesuíno de 'Cordel Encantado'

O programa The Masked Singer, da TV Globo, eliminou neste domingo (16) o personagem Jesuíno, protagonista de “Cordel Encantado”, originalmente interpretado por Cauã Reymond na novela de 2011.

Quem estava por trás da máscara era o ator carioca Paulo Lessa, 43 anos, que já atuou em novelas como “Viver a Vida”, “Terra e Paixão” e “Família é Tudo”.

Ele disputou com a personagem Nazaré Tedesco, vilã da novela Senhora do Destino (2004), que segue na disputa. Após votação do público e desempate dos jurados, Paulo deixou a disputa.

Veja o momento da descoberta:

Já desmascarado e explicando as dicas sobre sua identidade, Lessa lembrou que fazia faculdade de fisioterapia quando foi aprovado para a oficina de atores da Globo, em 2008. Por isso, decidiu trancar a formação para se dedicar a vida de ator.

Além disso, conta que já trabalhou em um cartório. “Venho conseguindo muitas oportunidades mais recentes, mas nem sempre foi assim. Tinha que trabalhar em uma coisa ou outra pra me sustentar”, disse.

Ele comemorou a coragem de cantar no programa, já que apenas a esposa sabia da escalação. “Algo que me trouxe muita coragem pra participar foi o personagem. Tenho muita vergonha, mas o Jesuíno me permitiu essa liberdade”, afirmou.

Apresentado por Eliana, o programa está na 5ª temporada, que é recheada de personagens de novelas globais.

ELIMINAÇÕES ANTERIORES

Jesuíno foi o sexto personagem eliminado de The Masked Singer Brasil. Uma semana antes, o ator Carmo Dalla Vechia estava por trás da fantasia de Vlad, da novela "Vamp".

As primeiras eliminadas foram as irmãs Ruth e Raquel, que foram interpretadas por Scheila Carvalho e Sheila Mello, ex-dançarinas da banda É O Tchan. Já a segunda eliminada foi Carminha, mascarada pela jornalista Sandra Annemberg.

A terceira eliminada foi Dona Lourdes, de "Amor de Mãe", que era a atriz Cacau Protásio. Depois, Bruno Mezenga foi eliminado da temporada, e era Marcos, da dupla com Belutti.