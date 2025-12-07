Diário do Nordeste
Sthefany Brito anuncia gravidez do terceiro filho: "vem aí um meninão"; veja vídeo

Atriz já é mãe de Antônio Enrico e Vicenzo, frutos do casamento com Igor Raschkovsky.

Escrito por
Redação
Zoeira
Família da atriz Sthefany Brito anunciando a chegada do terceiro filho.
Legenda: Em vídeo, a atriz, o marido e os dois filhos jogam futebol até mostrar que o Vicenzo, de apenas 1 ano, havia sido "promovido a irmão do meio".
Foto: Reprodução

A atriz Sthefany Brito anunciou neste domingo (7), em suas redes sociais, a sua terceira gestação. Casada com empresário Igor Raschkovsky, eles já são pais de Antônio Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 1 ano.  

Em um comunicado emocionado, a futura mamãe expressou estar com o "coração transbordando amor e gratidão" ao compartilhar o que chamou de "a melhor notícia desse ano". No texto, a atriz ainda descreve que ela e o marido foram "abençoados e escolhidos mais uma vez".

O bebê esperado é mais um menino, conforme o anúncio: "Tem um meninão crescendo aqui dentro da minha barriga". A atriz declarou que a gestação representa "a maior e melhor surpresa que já aconteceu nas nossas vidas", e se sente "a mãe mais sortuda desse universo".

Em sua comunicação, Sthefany ainda acrescentou: "Sim, já temos um barrigão de 4 meses por aqui". Também mencionou que estava "ansiosíssima para compartilhar" a notícia e que, ao escrever, estava com "os olhos marejados".

No vídeo, a família aparece em um jardim usando camisetas que descrevem as palavras, mãe, pai, irmão mais velho e irmão mais novo e, nas costas, os números 1, 2, 3 e 4. Porém, em determinado momento, o agora ex-caçula Vicenzo troca a camiseta para um com o escrito: "irmão do meio" e Sthefany aparece segurando um body com o número 5 e a frase "irmão mais novo".

A nova adição à família foi descrita como essencial, com a atriz reconhecendo que "a gente nem sabe ainda, mas com certeza precisava dele! Faltava ele!". "Nem nos meus maiores sonhos imaginei esse placar".

Ainda no vídeo a família faz festa para a barriga já crescida. O nome do novo bebê não foi revelado.

Fábrica estava "fechada"

Em abril deste ano a atriz respondeu a um questionamento de uma seguidora sobre ter mais filhos. Naquele momento, ela afirmou: "Por aqui, a fábrica está fechada". Mas, entregava o destino para Deus.

"Pretende ter mais filhos? Sonha em ter uma menina?", questionou uma seguidora em uma rede social.

"Não pretendo, não. Nos nossos planos sempre foram dois filhos, independente se menino ou menina. Por aqui, a fábrica está fechada, mas sempre digo que o único que sabe mesmo é o 'cara' lá de cima! Mas, de verdade, sou muito feliz com meus meninos! Sou completamente apaixonada pelo mundo dos meninos", respondeu.

