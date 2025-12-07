Luciano Huck é criticado após pedir para indígenas esconderem celulares

Uma fala do apresentador Luciano Huck durante uma visita a comunidade indígena no Xingu repercutiu nas redes sociais e tem gerado críticas. No vídeo publicado, ele pede para que indígenas com celular ou roupas "comuns" saíssem da foto.

"Tira a roupa", diz ele em determinado no vídeo. Na sequência agradece e acrescenta: "limpa a cultura de vocês aí". Ele segue nas orientações tanto para os integrantes da equipe do "Domingão com Huck" como para lideranças da comunidade.

"Quanto mais a gente conseguir preservar nossas cenas sem celular... Quando aparece vocês de celular, acho que mexe na cultura original. Quando tiver gravando, se puder 'segurar' o celular. (...) Se puder falar isso para o povo é bom", diz. As informações são do Splah, do UOL.

Além dele, a cantora Anitta também aparece nas imagens. Eles visitaram a aldeia Ipatse, do povo Kuikuro, em Querência (MT), e também a aldeia Piaraçu, na Terra Indígena Capoto-Jarina, onde encontraram o cacique Raoni.

Entidades indígenas criticam Huck

A repercussão negativa não ficou restrita a usuários do X (antigo Twitter), onde o vídeo começou a circular, e outras plataformas digitais. Entidades indígenas criticaram a fala do apresentador.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil manifestou "profunda indignação" diante da fala do apresentador.

"Possuir um celular não torna um parente menos indígena. Nossa identidade não se mede por objetos, mas por ancestralidade, território, memória e luta", diz nota publicada no perfil da Apib no Instagram.

O texto reforça ainda a importância de ferramentas como o celular na defesa dos povos indígenas e na denúncia de violação de direitos. "Podemos usar o que vocês usam sem deixar de ser quem somos", reforça a publicação.

A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) também rebateu a fala de Huck e ressaltou que "culturas indígenas não precisam ser 'limpas'".

"Povos indígenas não devem existir apenas para uma 'foto bonita'. Não somos peças de museu para atender expectativas externas sobre como devemos parecer", critica a Coiab, que acrescenta que comentários como o do apresentador reforçam "uma visão equivocada e perigosa sobre os povos indígenas".

"As culturas indígenas são diversas, vivas, dinâmicas e múltiplas em toda a Amazônia e no Brasil. Não cabem em estereótipos nem devem ser reduzidas a imagens folclorizadas para consumo público", completa a nota.

Luciano Huck se defende

Após a repercussão negativa da fala, Luciano Huck disse que o pedido feito era apenas uma "decisão de direção de arte".

"Não se tratou de impor qualquer tipo de limitação cultural ou de consumo. Foi apenas uma decisão de direção de arte, um ajuste pontual dentro do contexto de um set de filmagem, nada além disso", disse, em nota enviada ao Splash.

Ele reforçou ainda que possui uma relação de "décadas" com as comunidades indígenas brasileiras e que é um "defensor dos povos originários".

"Sempre defendi que as escolhas sobre modos de vida, tradições e caminhos futuros pertencem única e exclusivamente aos próprios povos indígenas", acrescentou.