Diretor de 'Emilia Perez' agradece Karla Sofia Gascón durante vitória no Bafta após atriz ser criticada

O filme 'Emilia Pérez' foi o vencedor da categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa do Bafta 2025, o Oscar britânico, e o nome de Karla Sofía Gascón voltou a ser citado em meio à temporada de premiações. Jacques Audiard, diretor do longa, citou a atriz nominalmente após fazer críticas a ela por conta das diversas polêmicas.

"Minha querida Zoe [Saldaña], minha querida Selena [Gomez]… e também você, minha querida Karla Sofía, a quem envio um beijo", disse ele no palco da premiação, citando as três que estrelam o longa.

Karla Sofía, inclusive, não tem participado da divulgação de 'Emilia Pérez' desde que teve uma série de postagens preconceituosas viralizadas nas redes sociais. A atriz chegou a supor, em entrevista, que a divulgação das publicações se tratavam de uma estratégia da equipe de marketing do filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui'.

Logo após a polêmica, Jacques Audiard não poupou palavras para criticar Karla Sofía. "Não falei com ela e nem quero falar. Ela está em uma abordagem autodestrutiva na qual não posso interferir, e eu realmente não entendo porque ela está continuando. Por que ela está se prejudicando? Por quê?", opinou ele.

A Netflix, uma das produtoras do filme e responsável pela divulgação nos Estados Unidos, encerrou contato direto com Karla Sofía Gascón, se recusando a pagar pelas despesas da atriz com viagens nas premiações. A presença dela no Oscar 2025, que será realizado no dia 2 de março, ainda não é dada como certa.