Esta é a segunda fase da operação Echo Chamber, do MPCE, que determinou ainda a suspensão do documentário "A investigação Paralela: o caso de Maria da Penha"
Após agressões que ocorreram em 2021, o artista foi condenado no início deste ano há 8 meses de detenção por violência doméstica
Vítimas eram submetidas à violência por agressor que era companheiro da mulher e pai da criança
Em 75% dos casos de violências, os crimes foram cometidos por pessoas próximas a elas
A sentença foi proferida em meio aos rumores de uma reconciliação entre o casal
A maior parte dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, nessa sexta-feira (21)
Rodrigo Adão nega as acusações e pretende recorrer judicialmente
O advogado do vereador disse que Maiko é inocente e que ainda não foi citado nos autos para apresentar sua defesa
O laudo pericial constatou que a vítima tinha ferimentos em diversas partes do corpo
O investigado teve o celular apreendido no Rio de Janeiro, na última semana