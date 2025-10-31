Diário do Nordeste
foto de Maria da Penha Maia Fernandes, símbolo da luta contra a violência doméstica

Segurança

Suspeito de campanha de ódio contra cearense Maria da Penha é identificado no RN

Esta é a segunda fase da operação Echo Chamber, do MPCE, que determinou ainda a suspensão do documentário "A investigação Paralela: o caso de Maria da Penha"

Raísa Azevedo 15 de Julho de 2025
Pâmella e Dj Ivis nas Maldivas

É Hit

Pâmella Holanda posta fotos com DJ Ivis e é julgada por seguidoras: 'Não dá pra entender'

Após agressões que ocorreram em 2021, o artista foi condenado no início deste ano há 8 meses de detenção por violência doméstica

Redação 01 de Junho de 2025
Foto que contém viaturas brancas envelopadas para uso da Polícia Militar de Pernambuco

Pernambuco

Mãe e filho são resgatados em estado de choque por cárcere privado em Recife

Vítimas eram submetidas à violência por agressor que era companheiro da mulher e pai da criança

Redação 20 de Abril de 2025
vitimas

Segurança

Cresce violência contra a mulher e aumentam números de feminicídios no Ceará, diz Rede de Observatórios da Segurança

Em 75% dos casos de violências, os crimes foram cometidos por pessoas próximas a elas

Redação 13 de Março de 2025
agressao

Segurança

DJ Ivis é condenado a oito meses de detenção por violência doméstica contra Pâmella Holanda e MP pede aumento da pena

A sentença foi proferida em meio aos rumores de uma reconciliação entre o casal

Redação 10 de Março de 2025
maria da penha

PontoPoder

Proteção da Lei Maria da Penha deve ser estendida a casais homoafetivos e mulheres trans, decide STF

A maior parte dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, nessa sexta-feira (21)

Redação 22 de Fevereiro de 2025
Foto de Geisy Arruda sorridente, usando óculos de sol em uma piscina, vestindo biquíni estilizado.

Zoeira

Geisy Arruda denuncia ex-namorado por agressão e recebe medida protetiva: 'Eu estava cega'

Rodrigo Adão nega as acusações e pretende recorrer judicialmente

Redação 17 de Fevereiro de 2025
maiko

Segurança

Justiça do Ceará aceita denúncia e vereador denunciado pelo MP por torturar, ameaçar e ferir ex-companheira agora é réu

O advogado do vereador disse que Maiko é inocente e que ainda não foi citado nos autos para apresentar sua defesa

Emanoela Campelo de Melo 13 de Fevereiro de 2025
maiko

Segurança

Vereador é denunciado pelo Ministério Público por torturar, ameaçar e ferir ex-companheira no Ceará

O laudo pericial constatou que a vítima tinha ferimentos em diversas partes do corpo

Emanoela Campelo de Melo 11 de Fevereiro de 2025
alexandre

Segurança

Saiba quem é o homem por trás dos ataques a Maria da Penha que foi alvo de operação do MPCE

O investigado teve o celular apreendido no Rio de Janeiro, na última semana

Redação 23 de Dezembro de 2024
