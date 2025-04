Mãe e filho são resgatados em estado de choque por cárcere privado em Recife

Em operação no bairro do Cabanga, na região central do Recife, a Polícia Militar de Pernambuco libertou uma mulher de 30 anos e o filho, de somente três anos, de cárcere privado. Os dois eram ainda agredidos física e psicologicamente pelo pai da criança e companheiro da outra vítima.

Nem ambas as vítimas, nem o agressor tiveram as identidades reveladas pelas autoridades pernambucanas. Segundo informações dos portais Uol e g1, tanto a mãe quanto a criança estavam em estado de choque. O caso aconteceu na última quinta-feira (17).

A operação foi iniciada na quarta-feira (16) após a polícia receber uma denúncia por meio de mensagens, onde a pessoa responsável pelo relato implorava por socorro e dizia sofrer ameaças de morte. As autoridades informaram ainda que o agressor não foi preso por não estar na casa onde as vítimas foram encontradas no momento do resgate.

"O efetivo informou sobre o resgate à equipe da diretoria Maria da Penha, que se prontificou a encontrar na Delegacia da Mulher, onde se iniciou todo o procedimento de acolhimento e transferência das vítimas para o abrigo temporário", informou a Polícia Militar de Pernambuco.