Após morte de criança no Kwai, TikTok faz alerta sobre ‘desafio do desodorante’

O aplicativo TikTok passou a exibir uma orientação de segurança aos seus usuários após a morte da menina Sarah Raíssa Pereira de Castro, de 8 anos. Ela perdeu a vida após assistir e tentar reproduzir um vídeo que tratava sobre o “desafio do desodorante” no Kwai, concorrente do TikTok.

A partir de agora, sempre que palavras relacionadas ao desafio são digitadas na caixa de pesquisa, a plataforma emite o alerta. A intenção é prevenir a prática de inalar o gás de desodorante aerossol, entre outras brincadeiras perigosas.

“Saiba como reconhecer desafios perigosos para poder proteger a tua saúde e bem-estar”. O aplicativo também exibe sinais de risco na internet e ensina a como se proteger.

“Pare, pense, decida e aja”, orienta a plataforma.

De acordo com o portal de notícias Metrópoles, o Kwai deve ser notificado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que busca agora o autor do vídeo que estimulou a criança a fazer o desafio. O suspeito deve responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado, podendo ser condenado a até 30 anos de reclusão.

‘Desafio do desodorante’

Sarah Raíssa faleceu no último dia 13. Ela estava internada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) desde o dia 10 de abril, quando tentou inalar o gás aerossol. A menina teve parada cardiorrespiratória, foi reanimada após uma hora de tentativas dos médicos, mas não reagiu nos dias seguintes.