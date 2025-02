Justiça do Ceará aceita denúncia e vereador denunciado pelo MP por torturar, ameaçar e ferir ex-companheira agora é réu

Denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por ameaçar e violentar a ex-namorada, o vereador Maiko de Morais Costa, o 'Maiko do Chapéu', do MDB, agora é réu na Justiça do Ceará. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) confirmou que a Vara Única da Comarca de Várzea Alegre recebeu a denúncia contra o político, no último dia 7 de fevereiro.

Por nota, o TJCE disse que "o referido caso encontra-se em segredo de justiça e, por este motivo, não podem ser repassadas mais informações". A reportagem teve acesso a documentos e, conforme a denúncia do MP, a vítima foi agredida na casa do vereador e conseguiu fugir do local ao pular nua, de uma janela e se refugiar na vizinha.

A defesa do vereador, representada pelo advogado Luiz Ricardo de Moraes Costa, disse que Maiko é inocente e que ainda não foi citado nos autos para apresentar sua defesa e "que tão logo o mesmo seja citado, irá apresentar sua defesa e trazer a verdade real dos fatos". Leia a nota da defesa na íntegra ao final da matéria.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A denúncia do MP aponta que, conforme o inquérito policial, o crime aconteceu no dia 18 de dezembro de 2024. Maiko foi denunciado no 4 de fevereiro de 2025 pelos crimes de tortura, lesão corporal de natureza grave, ameaça e violência doméstica (Lei Maria da Penha).

O laudo pericial constatou que a vítima tinha ferimentos no braço, nos joelhos, na mandíbula, no pé e queimadura de primeiro grau próximo a um dos seios.

Segundo o documento obtido pela reportagem, o parlamentar chamou a ex para mostrar o diploma de vereador dele, "ocasião em que comprou bebidas alcoólicas para comemorarem. Após a comemoração, a vítima adormeceu". Quando a mulher acordou, flagrou o político mexendo no celular dela, tendo ele questionado se ela tinha saído com outro homem.

"A vítima respondeu que não estava mais envolvida com o acusado. Foi então que o acusado arremessou o celular da vítima no chão e desferiu um tapa em seu rosto. O acusado conduziu a vítima até o quarto, onde continuou as agressões, enforcando-a, segurando seus punhos e arremessando-a na cama por diversas vezes com a finalidade de obter declarações da vítima sobre eventual relacionamento paralelo. Após essas agressões, o acusado saiu do quarto, momento em que a vítima conseguiu fugir, dirigindo-se para a frente da casa de sua genitora. Durante o trajeto, o acusado passou a persegui-la. O acusado, então, pediu para que a vítima retornasse à casa, prometendo que não lhe faria mais mal. Acreditando em sua palavra, a vítima decidiu voltar" MPCE, na denúncia

Conforme ainda a denúncia, as agressões continuaram. O acusado teria pegado uma faca e dito: "hoje você não vai morrer, mas vou tirar a minha própria vida aqui na sua casa para você levar a culpa para o resto da sua vida”. A vítima, então, pediu para que ele não cometesse tal ato".

"QUAL DEVO CORTAR PRIMEIRO?"

Já no banheiro da casa e ainda com a faca em mãos, Maiko teria exigido que a vítima se ajoelhasse e em seguida rasgado a camisa e a calcinha da mulher. Despida, a mulher teria sido filmada e o acusado teria afirmado, "que registraria o motivo pelo qual a mataria e, em seguida, tiraria a própria vida".

Segundo a acusação, o vereador passava a faca nos seios da mulher, "perguntando qual deles deveria cortar primeiro, repetindo o mesmo questionamento em relação aos seus pés, impingindo-lhe sofrimento".

Enquanto a vítima tentava fugir, conseguiu se trancar em um dos banheiros e em seguida pulou uma janela. Já na casa da vizinha, foi coberta com um lençol e conseguiu se refugiar.

NOTA DA DEFESA NA ÍNTEGRA:

"O Advogado Luiz Ricardo de Moraes Costa, vem, mui respeitosamente, prestar os seguintes esclarecimentos relativamente a algumas matérias publicadas em veículos de imprensa, nas quais citam o nome do seu cliente vereador Maiko de Morais Costa.

Nas aludidas matérias o vereador Maiko de Morais Costa foi apontado como tendo sido denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará pela suposta prática dos delitos de lesão corporal, tortura e ameaça.

Inicialmente a defesa técnica do Sr. Maiko lamenta a ocorrência de vazamentos seletivos de peças de um processo que tramita em segredo de justiça. Devendo as autoridades competentes apurar a origem desses vazamentos e punir os responsáveis.

Sobre o teor da acusação cumpre esclarecer que o Sr. Maiko irá realizar a sua defesa, no momento oportuno, dentro dos autos do processo que tramita em segredo de justiça.

A inocência do Sr. Maiko de Morais Costa será provada no decorrer da instrução probatória através de provas documentais, periciais e testemunhais, as quais serão oportunamente requeridas e produzidas.

Por fim, o Sr. Maiko de Morais Costa confia na justiça e irá provar a sua inocência".