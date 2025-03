Quem são os dois líderes da facção Comando Vermelho presos por ordenar ataques a provedores de internet no Ceará

Dois chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na Operação Strike, na última quarta-feira (12), por ordenarem ataques criminosos a empresas provedoras de internet. Outros dez suspeitos foram presos por executar as ordens, ao ameaçar e extorquir empresários, além de atacarem veículos e prédios das operadoras.

Um dos presos apontados como liderança do CV é Luiz Rodrigues da Costa, conhecido como 'LZ', de 21 anos, encontrado em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Com ele, foram apreendidas suas pistolas, dez munições Ponto 40 e aparelhos eletrônicos. Além do mandado de prisão, ele foi preso em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo.

'LZ' já era alvo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Apesar da pouca idade, ele ascendeu à chefia de grupos do Comando Vermelho ao liderar extorsões a empresários do ramo de internet, em São Gonçalo do Amarante e Caucaia, nas últimas semanas.

Outra liderança dos ataques criminosos nos dois municípios, alvo da Operação Strike, foi Francisco Edelton da Silva Alves, o 'Badé', 30. Ele já estava recolhido em um presídio em Sobral, onde foi cumprido o mandado de prisão. O suspeito foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na cidade de Acaraú, no último sábado (8), por força de outro mandado de prisão, referente a um homicídio em Fortaleza.

'Badé' já tinha uma vasta ficha criminal: respondia por integrar organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e receptação. Ele estava a passeio em Acaraú, quando foi abordado e preso por policiais militares.

O Município de Caucaia concentrou a maioria das ações criminosas contra provedores de internet, nos últimos dias. Foram pelo menos quatro crimes em uma semana - ataques a um veículo e a duas sedes de empresas e um corte de fiação de um poste. Já São Gonçalo do Amarante também registrou ataques a fiações e à sede de uma empresa, o que deixou o Porto do Pecém com internet instável durante um dia.

Os alvos dos outros 10 mandados de prisão cumpridos na Operação têm entre 21 e 43 anos, e alguns deles têm antecedentes criminais por homicídios, roubos, tráfico de drogas e outros crimes. Entre eles, está um homem que demonstrou "conhecimento técnico" sobre internet, que estaria fornecendo informações técnicas à facção e que já tinha passagem pela Polícia por estelionato.

Donos de empresas presos em flagrante

Cinco proprietários de empresas provedoras de internet acabaram presos em flagrante, na Operação Strike, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) nesta quarta-feira (12). Os policiais civis cumpriram 37 mandados de busca e operação - sendo 14 contra empresas provedoras de internet.

Os responsáveis pelas empresas alvos de busca e apreensão foram levados à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), para prestar depoimento, junto do material apreendido na Operação.

Legenda: Ataques criminosos a empresas provedoras de internet se concentraram em Caucaia, nos últimos dias Foto: Reprodução

Os investigadores constataram que cinco empresários deviam ser presos em flagrante pelos delitos de desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação (o que é previsto na Lei nº 9.472/1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações no Brasil), que tem pena prevista de 2 a 4 anos de detenção; ou de receptação (por estarem na posse de material roubado), que tem pena prevista no Código Penal de 1 a 4 anos de reclusão.

A identidade dos suspeitos não foi divulgada. A Draco irá aprofundar as investigações para analisar se as 14 empresas investigadas tinham alguma ligação criminosa com a facção Comando Vermelho, já que elas estavam autorizadas a funcionar em áreas que o CV proibiu o acesso de outras empresas e até atacou veículos e prédios.