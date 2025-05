Cinco suspeitos são presos por envolvimento na morte de Bia Dançarina e do marido dela em Baturité

Cinco suspeitos de envolvimento na morte da influenciadora digital Bia Dançarina e do marido dela foram presos nesta quarta-feira (7) em Baturité, no Interior do Ceará. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), os suspeitos são quatro homens e uma mulher, apontados como mandantes e executores do crime. O duplo homicídio aconteceu no dia 13 de fevereiro deste ano no mesmo município onde ocorreram as prisões.

Além das capturas, drogas e dinheiro foram apreendidos pelos oficiais investigadores. A PCCE cumpriu os mandados de prisão preventiva com o apoio de uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Durante a ação, os agentes conseguiram localizar e prender quatro homens e uma mulher, que foram conduzidos à unidade policial. Ainda durante o cumprimento das decisões judiciais, um dos alvos estava em posse de entorpecentes e dinheiro, e foi autuado também por tráfico de drogas. Com isso, cinco pessoas foram colocadas à disposição da Justiça.

Primeiro suspeito preso é líder do GDE

No dia 10 de março, a PCCE já havia efetuado a prisão do primeiro suspeito dos assassinatos de Bia Dançarina e do marido dela. Conforme a polícia, o homem de 28 anos, com extensa ficha criminal, foi capturado na cidade de Maracanaú.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o suspeito é Francisco Afonso Araújo Barreto, conhecido como 'Terrorista', apontado como líder da facção criminosa cearense Guardiões do Estado (GDE).

Com as prisões desta quarta (7), sobe para seis a quantidade de pessoas presas com envolvimento direto no caso.

Legenda: Bia Dançarina era conhecida nas redes sociais por vídeos que publicava dançando no Forró da Feira, em Baturité Foto: Reprodução

Relembre o caso

Na noite de 13 de fevereiro, Bia Dançarina e o marido foram mortos a tiros no bairro São Francisco, em Baturité. Os criminosos chegaram à residência deles e dispararam diversas vezes contra o casal, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas as vítimas já estavam em óbito. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram ao local ainda na noite do crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do duplo homicídio.

No Instagram, Bia Dançarina postava vídeos no "Forró da Feira" — espaço no município destinado ao comércio popular e também para apresentações de artistas locais.

Conforme a pasta de Segurança, a mulher tinha antecedentes por ameaça e crime contra a administração pública, e o homem por roubo.

