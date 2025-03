Líder da facção GDE é preso por suspeita de ordenar a morte de Bia Dançarina e do marido em Baturité

Um homem apontado como líder da facção criminosa cearense Guardiões do Estado (GDE) foi preso, nesta segunda-feira (10), por suspeita de ordenar a morte da influenciadora digital Bia Dançarina, de 45 anos, e do marido dela, 38, no Município de Baturité, no dia 13 de fevereiro deste ano.

A reportagem apurou que Francisco Afonso Araújo Barreto, conhecido como 'Terrorista', foi detido pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) no Município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Bia Dançarina e o marido foram assassinados a tiros dentro de casa, no bairro São Francisco, em Baturité, na noite de 13 de fevereiro último. Criminosos invadiram a residência, cometeram o duplo homicídio e fugiram em seguida.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) foi questionada sobre a prisão e a motivação do crime, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

Ao confirmar o duplo homicídio, a SSPDS revelou que Bia Dançarina tinha antecedentes criminais por ameaça e crime contra a administração pública e o marido dela, pelo crime de roubo.

Bia fazia sucesso nas redes sociais com vídeos em que dançava no Forró da Feira, em Baturité. No Instagram, na época do crime, ela tinha 74 mil seguidores. A artista tinha como marca uma bota e o seu bordão era "Chama na bota!". O velório de Bia e do marido reuniu centenas de amigos e fãs do trabalho da mulher.

Histórico criminal do suspeito

Francisco Afonso Araújo Barreto já responde a processos na Justiça Estadual por homicídio, tráfico de drogas, receptação, motim de presos e desacato.

'Terrorista', como ele é conhecido, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), junto do comparsa Francisco Mateus dos Santos Ribeiro, por matarem um homem no Município de Fortim, na noite de 22 de março de 2024.

Segundo a denúncia do MPCE, a vítima, Jefferson Monteiro do Nascimento, conhecido como 'Dam' ou 'Aladim', seria um líder da facção rival Comando Vermelho (CV) e controlaria o tráfico de drogas, em praias e no Centro de Fortim.

"No que tange ao motivo torpe, verifica-se que a motivação do crime se deu por rivalidade entre facções, uma vez que a vítima pertencia ao Comando Vermelho (CV) e os acusados da organização Guardiões do Estado (GDE), sendo que a posição de destaque de Jeffeson no Comando Vermelho o tornou um alvo prioritário a ORCRIM GDE", apontou o Ministério Público.