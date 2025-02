Velório de Bia Dançarina, influencer morta a tiros, teve forró e cortejos nas ruas de Baturité; veja vídeo

O velório da influenciadora digital conhecida nas redes sociais como Bia Dançarina, de 45 anos, e o marido, de 38 anos, foi acompanhado de um longo cortejo e de muito forró nas ruas de Baturité, no interior do Ceará.

Diversas motos e carros participaram do cortejo fúnebre na manhã deste sábado (15) na cidade. No perfil do Instagram do "Forró da Feira" — espaço no município destinado ao comércio popular e também para apresentações de artistas locais, várias homenagens foram compartilhadas.

Além disso, o cortejo contou ainda com apresentações musicais do tradicional Forró na Feira. Com sanfoneiro, cantores e dança na palma da mão, as despedidas à Bia Dançarina foram cercadas de emoção.

Bia fazia sucesso nas redes sociais com vídeos e que dançava forró na feia de Baturité. No Instagram, são 74 mil seguidores. Ela tinha como marca, uma bota. E seu bordão era: "chama na bota".

Entenda o caso

Na noite de quinta-feira (13), Bia Dançarina e o marido foram mortos a tiros no bairro São Francisco, em Baturité. Os criminosos chegaram à residência deles e dispararam diversas vezes contra casall, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas as vítimas já estavam em óbito. Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos suspeitos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou na ocasião que a Polícia Civil apura as circunstâncias do duplo homicídio.