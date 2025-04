Prefeitura no Maranhão é investigada por promover festa com 'gogo boys' em gincana no mês da mulher

A Prefeitura de Coelho Neto, no Maranhão, virou alvo de uma investigação da Polícia Civil e do Ministério Público (MP) do estado devido a uma gincana promovida pela Secretaria Municipal da Mulher da cidade em comemoração ao mês das mulheres. O evento, ocorrido no último sábado (29), contou com a apresentação de gogo boys, que fizeram striptease para as participantes. As informações são do jornal O Globo.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, as mulheres aparecem interagindo com eles e reagindo à performance. Alguns internautas fizeram críticas ao evento, alegando um suposto gasto de dinheiro público com a apresentação de teor sexual. Usuários das redes sociais indicaram ainda que havia a presença de menores de idade no local.

Nesta segunda-feira (31), a Prefeitura de Coelho Neto emitiu um comunicado sobre a agenda, citando apenas que a "Gincana da Mulher" foi uma promoção ao "empoderamento feminino" e que foram feitas "atividades voltadas para o entretenimento, aprendizado, diversão e apresentações musicais, tornando a experiência ainda mais especial", mas sem mencionar a presença dos gogo boys.

Segundo a Prefeitura, cerca de 500 mulheres participaram da ação, que contou também com outras atividades, como torneios esportivos, apresentações culturais e a primeira marcha contra o feminicídio no município.

Veja também Maranhão Onça é flagrada tentando entrar em condomínio residencial no Maranhão; veja vídeo Maranhão Tribunal do Maranhão planeja gastar meio milhão de reais com a compra de celulares iPhone 16 para desembargadores

Investigação

Em nota, o MP-MA informou que a 2ª Promotoria de Justiça de Coelho Neto abriu um "procedimento em tramitação a respeito do tema".

"De acordo com o promotor de Justiça Rodrigo de Vasconcelos Ferro, estão sendo adotadas as providências necessárias e sendo feito o acompanhamento de todas as etapas do processo de investigação", diz trecho do comunicado.

Conforme a Polícia Civil, uma investigação sobre o caso foi aberta pela Delegacia de Coelho Neto, que está analisando as imagens do evento. O órgão também questionou a Secretaria Municipal da Mulher sobre a presença de crianças ou adolescentes no local.

"Se confirmada a presença de menores de idade durante a apresentação, a Polícia Civil vai instaurar inquérito criminal, e os organizadores do evento podem ser responsabilizados em conformidade com o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA)", disse a instituição.