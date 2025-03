Onça é flagrada tentando entrar em condomínio residencial no Maranhão; veja vídeo

Uma onça-pintada foi flagrada, na madrugada dessa terça-feira (25), tentando entrar em um condomínio residencial na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Uma câmera do circuito de monitoramento do prédio registrou o felino tentando violar o portão de entrada e saída do local.

Nas imagens, é possível observar o animal investindo contra a estrutura de metal. Sem sucesso, ele desiste e vai embora. As informações são do portal g1.

A gravação foi compartilhada por uma pessoa que disse residir no local, na rede social X (antigo Twitter). "E do nada uma onça resolveu aparecer pelo condomínio onde eu moro", escreveu.

Cuidados com animais silvestres

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) recomenda que a população siga as seguintes orientações quando encontrar um animal silvestre:

Manter distância — ao avistar um animal silvestre em sua residência, mantenha a calma e mantenha distância segura;

— ao avistar um animal silvestre em sua residência, mantenha a calma e mantenha distância segura; Não tentar capturar — evite tentativas de captura por conta própria, pois isso pode representar riscos tanto para você quanto para o animal;

— evite tentativas de captura por conta própria, pois isso pode representar riscos tanto para você quanto para o animal; Isolamento — caso seja possível, isole o local onde o animal se encontra para evitar que ele se desloque a áreas de maior circulação de pessoas;

— caso seja possível, isole o local onde o animal se encontra para evitar que ele se desloque a áreas de maior circulação de pessoas; Não alimentar — isso pode atrair outros animais e aumentar o risco de acidentes;

— isso pode atrair outros animais e aumentar o risco de acidentes; Acionar os bombeiros — entre em contato, imediatamente, com o Corpo de Bombeiros pelo 193, informando a situação e aguardando as instruções da equipe especializada.

