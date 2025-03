Morre Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, aos 77 anos

O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), de 77 anos, faleceu nesta quarta-feira (26). Segundo informações oficiais, o político sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite de terça-feira (25) e apresentava quadro de insuficiência renal aguda.

Noman estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mater Dei, na Região Centro-Sul de BH desde o último dia 3 de janeiro.

Durante a internação, o prefeito chegou a apresentar melhora e recebeu alta da UTI no dia 29 de janeiro, mas continuou sob cuidados médicos por conta da saúde debilitada.

Após a parada cardiorrespiratória, as informações são de que o prefeito de BH foi reanimado, mas evoluiu com choque cardiogênico, que ocorre quando o coração não consegue bombear o sangue para o pulmão e para o resto do corpo.

Fuad Noman se tornou prefeito de Belo Horizonte em março de 2022, ano em que Alexandre Kalil deixou o cargo para disputar o governo de Minas Gerais.

Político deixa dois filhos

Chefe do Executivo municipal por quase três anos, Fuad nasceu e foi criado na capital mineira. Ele nasceu em 30 de junho de 1947, em Belo Horizonte. Filho de Fuad Jorge Noman e Olga Nur Jorge, o prefeito perdeu a mãe quando tinha apenas oito anos,

Fuad tinha quatro irmãos, dois por parte de mãe e pai, Lenita e Osvaldo, já falecido; e dois apenas por parte de pai, Hélio e Márcia.

Militar, economista e escritor, antes de ser político, Fuad serviu ao Exército brasileiro por 11 anos. Em seguida, se formou e se especializou no ramo da economia, onde chegou a participar da formulação do Plano Real, na década de 1990. Chegou a publicar três livros: “O Amargo e o Doce”, de 2017; “Cobiça”, de 2020 – alvo de polêmica durante as eleições de 2024; e “Marcas do Passado”, de 2022.

Ele foi casado com a pedagoga Mônica Drummond em 1972. O casal teve dois filhos, Paulo Henrique e Gustavo, e quatro netos.