Educadora tem inchaço na boca após usar creme dental Clean Mint, da Colgate; veja relato

Uma educadora social, identificada como Denise Correia Santiago, moradora de Miracatu, no Interior de São Paulo, teve uma reação na boca após usar continuamente a pasta de dente Colgate Clean Mint. O produto teve a venda interditada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última quinta-feira (27), mas, após recurso, foi liberado novamente. Denise compartilhou seu relato nas redes sociais.

Ela contou que, já no primeiro uso, sentiu o produto mais forte, mas só após cinco dias começou a notar sintomas como vermelhidão, inchaço e queimaduras. Segundo Denise, sua família sempre utilizou pastas dentais da marca, e a nova versão foi comprada pelo marido.

Apesar do desconforto, a educadora social não interrompeu o uso do produto e continuou escovando os dentes com ele pelo menos quatro vezes ao dia. "Era uma sensação de limpeza mais intensa, como se causasse uma secura. Você sente que é um produto mais forte", afirmou.

No entanto, quando as reações começaram a aparecer, elas se espalharam rapidamente. "Comecei a sentir a boca seca e, em seguida, surgiu uma mancha vermelha, como se fosse uma queimadura. Com o tempo, essa queimadura foi se espalhando por toda a boca, ao redor e dentro dos lábios", relatou.

Na quinta-feira (27), mesmo dia em que a Anvisa suspendeu o produto, Denise percebeu uma ferida na língua. No dia seguinte, afirmou ela, o lábio estava bastante inchado. "A ferida na língua se espalhou para a parte inferior da boca, e minha garganta começou a doer. Minhas amígdalas estavam inchadas, sensíveis e doloridas", disse.

Ela procurou um pronto-socorro na sexta-feira (28) e informou que "não havia comido nada diferente". Segundo Denise, o profissional que a atendeu diagnosticou uma reação alérgica de origem desconhecida. Como tratamento, ela recebeu duas injeções e medicação antialérgica.

Após algumas horas no hospital, foi liberada. No entanto, ao chegar em casa, almoçou e, em seguida, escovou os dentes com a mesma pasta, sem suspeitar que o produto pudesse ser a causa da reação. Logo após a higiene bucal, os sintomas retornaram e seu lábio inchou novamente. Seu marido e filho também usaram a pasta, mas não apresentaram sintomas.

Suspensão da Colgate Clean Mint

Na quinta-feira (27), após o registro de oito notificações envolvendo 13 eventos adversos relacionados ao uso da pasta, a Anvisa suspendeu sua comercialização. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União no mesmo dia, mas posteriormente revogada.

Os principais sintomas relatados foram:

Inchaço nas amígdalas, lábios e mucosa oral;

Sensação de ardência e dormência nos lábios e na boca;

Boca seca;

Gengiva irritada;

Vermelhidão.

A Clean Mint é uma nova versão de um dos cremes dentais mais populares da marca, a Colgate Total 12. A empresa anunciou mudanças na fórmula e no nome do produto.

Possível sensibilidade aos ingredientes

Em nota, a Colgate informou estar ciente da decisão da Anvisa sobre a interdição cautelar do creme dental e afirmou que "a companhia entrou com um recurso que resultou na suspensão automática da interdição na quinta-feira (27)".

A empresa ressaltou que o produto não oferece riscos à saúde, mas que algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a certos ingredientes, como fluoreto de estanho, corantes ou aromatizantes.