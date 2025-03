Farmácias de Fortaleza são autuadas por venda irregular do creme dental Colgate proibido pela Anvisa

Farmácias de Fortaleza foram autuadas pela venda irregular do creme dental Colgate Total Clean Mint, que está com venda proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A ação ocorreu durante fiscalização do Programa Estadual de Defesa e Proteção do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), nesta sexta-feira (28).

No total, quatro farmácias - Pague Menos, Extrafarma, Drogasil e Economia Farma - tiveram que fazer a retirada imediata da mercadoria das prateleiras.

Nesta quinta-feira (27), a Anvisa suspendeu a venda do creme dental Clean Mint Total 12, da Colgate, após inúmeros registros de reações adversas. As reclamações relacionadas ao produto iniciaram após a mudança de sua fórmula em julho de 2024, quando o fluoreto de sódio foi substituído por fluoreto de estanho.

A Anvisa registrou um total de oito notificações, relatando reações como gengiva irritada e vermelhidão, dormência nos lábios e na boca, inchaço nas amígdalas, lábios e mucosa oral, sensação de ardência e boca seca.

As empresas autuadas têm um prazo de até 20 dias para realizar sua defesa.

Fiscalização

Conforme o Decon, a ação atende a Resolução nº 1.158, de 26 de março de 2025, da Anvisa. "A medida é preventiva, temporária e permanece vigente enquanto são realizados testes, provas, análises ou outras providências requeridas para a investigação e conclusão do caso, com o objetivo de proteger a saúde da população", informou o órgão.

Para Adnan Fontenele, coordenador do setor de fiscalização do Decon, o prosseguimento das ações do órgão é fundamental para evitar a venda irregular do produto devido ao risco à saúde dos consumidores.

O Decon disponibiliza o número de WhatsApp (85) 98685-6748 para receber reclamações ou denúncias.