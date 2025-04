Apodi trata de responsabilidade social com empresas do Pecém

Inserida no esforço de defesa do meio ambiente, a Cimento Apodi acaba de receber mais uma edição itinerante do Fórum de Responsabilidade Social da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP). A reunião do Fórum, realizado na unidade da Apodi no Pecém, contou com representantes de diversas empresas associadas, que compartilharam experiências, fortalecendo iniciativas voltadas à responsabilidade social no setor industrial.

Durante o evento, a Cimento Apodi apresentou suas práticas e iniciativas de gestão voltadas para a responsabilidade social, destacando seu compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento socioeconômico das regiões em que atua. A apresentação da empresa anfitriã reforçou seu trabalho pela construção de um futuro mais sustentável.

"A Cimento Apodi reafirma seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua por meio de iniciativas voltadas à educação e ao diálogo com a comunidade. Entre essas ações, destaca-se o Comitê Empresa-Comunidade, que estabelece uma comunicação aberta e contínua entre a companhia, a população e o poder público, buscando soluções para o crescimento local. Outro exemplo é o projeto 'Construindo o Saber', que oferece formação gratuita em Ensino Fundamental e Médio para jovens e adultos, com aulas em Fortaleza, Pecém e Quixeré, criando novas oportunidades e transformando vidas por meio do conhecimento”, destaca Cybelle Borges, coordenadora de Sustentabilidade da Cimento Apodi.

O Fórum de Responsabilidade Social da AECIPP ocorre trimestralmente e de forma itinerante entre as empresas associadas, proporcionando um espaço dinâmico para o compartilhamento de experiências e fortalecimento das iniciativas de impacto social.

A última edição contou com a participação de representantes das empresas ArcelorMittal Pecém, Unilink Transportes, Mills, Phoenix Pecém, Grupo Aço Cearense, Gerdau, Tecer Terminais e ZPE Ceará, reforçando a importância da colaboração entre as indústrias para o desenvolvimento sustentável e social da região.