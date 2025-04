Febraban pune correspondentes bancários por fraudes no Consignado

O setor bancário segue fiscalizando e, sobretudo, punindo os correspondentes que cometem práticas de assédio e fraudes na oferta e contratação irregular do crédito consignado.

Com 31 novas medidas administrativas impostas a correspondentes bancários nos três primeiros meses de 2025, subiu para 1.454 o total de punições aplicadas pela Autorregulação desde o início de sua vigência, em 2020.

A Autorregulação do Consignado é uma iniciativa adotada pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e pela ABBC (Associação Brasileira de Bancos) para coibir o assédio comercial e as fraudes praticadas na oferta de crédito consignado público e privado. Ela demonstra o compromisso do setor bancário com a proteção do consumidor, a concorrência saudável e as boas práticas de mercado.

Os bancos mensalmente recebem e apuram denúncias e reclamações de consumidores sobre a atuação de correspondentes e agentes de crédito e aplicam medidas, que podem variar entre advertências, suspensões temporárias e definitivas, quando o profissional fica impedido de atuar em nome dos bancos autorregulados.