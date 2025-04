Prefeitura de Novo Oriente, no Ceará, abre processo seletivo com mais de mil vagas e salários de até R$ 14 mil

A Prefeitura de Novo Oriente, no interior do Ceará, está com inscrições abertas de dois processos seletivos simplificados, totalizando 1.016 vagas, entre oportunidades imediatas e formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração vai de R$ 1.150 até R$ 14.450, a depender do cargo.

Um dos processos seletivos, com 808 vagas, é voltado exclusivamente para oportunidades na Secretaria Municipal da Educação de Novo Oriente. O segundo processo, com 208 oportunidades, é destinado para cargos em áreas diversas do Município.

>> Veja editais completos

Inscrição

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 9 de abril, pelo site do Instituto Cearense de Educação, Cultura e Ecologia (Icece), responsável pelas seleções. O valor da taxa de inscrição é de R$ 20 para cargos de nível fundamental, R$ 30 para nível médio, e R$ 50 para nível superior.

Para cargos de nível fundamental, a seleção será realizada em fase única, por meio de entrevista de caráter classificatório. Já para as oportunidades de nível médio, técnico e superior, os candidatos serão avaliados em duas etapas, sendo a primeira por meio de prova de títulos, e a segunda por entrevista.

