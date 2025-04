Lula assina decreto que antecipa 13º para aposentados e pensionistas do INSS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quinta-feira (3), um decreto que antecipa o 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O ato aconteceu durante a cerimônia "O Brasil dando a volta por cima", que celebra os dois anos do atual Governo.

Segundo informações divulgadas no evento, a antecipação do benefício ocorrerá em duas parcelas, senda a primeira parcela paga ainda em abril, e a segunda, em maio.

A cerimônia ainda exaltou programas sociais como o Minha Casa Minha Vida, o Pé-de-Meia e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de iniciativas como a valorização do salário mínimo e obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Antecipação do 13º salário

A antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas, medida adotada desde 2020, durante a pandemia, tem sido mantida como instrumento de estímulo à atividade econômica no primeiro semestre. Neste ano, deve beneficiar cerca de 35 milhões de segurados e injetar aproximadamente R$ 70 bilhões na economia.

