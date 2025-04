Prefeito de Potiretama, no interior do Ceará, é preso suspeito de integrar facção criminosa

O prefeito de Potiretama, Luan Dantas (PP), foi preso na manhã desta quinta-feira (3), em uma operação policial no interior do Ceará.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o político é suspeito de integrar uma organização criminosa e foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Alto Santo, onde os "devidos procedimentos foram realizados".

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Ministério Público do Ceará (MPCE) para saber se o órgão acompanhou a ocorrência, mas foi informado que a operação foi exclusiva da Polícia Civil. A SSPDS, no entanto, não forneceu outros detalhes sobre os trabalhos.

À reportagem, a defesa do prefeito, representada pelo advogado Pedro Neto, nega que o cliente fora detido por envolvimento com crime organizado, mas afirma que foi, na verdade, por delito de incêndio criminoso. O jurista detalha que não teve acesso à íntegra do procedimento.

"Os fundamentos da prisão são fruto de denúncias, sem lastro probatório algum, formuladas por opositores políticos. Sua inocência não será maculada por essa perseguição política", argumenta.

Investigação policial

Embora a Polícia não tenha explicado o envolvimento do prefeito com uma organização criminosa, o Diário do Nordeste apurou que, em abril do ano passado, a Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública do MPCE fez uma operação em conjunto com a Polícia Civil em desfavor do político.

Na ocasião, uma arma de fogo foi encontrada em uma das residências do político, mas o pai dele assumiu a propriedade da arma.

Contudo, na sede da Prefeitura de Potiretama, a Polícia encontrou diversas munições, e recebeu informações de que o prefeito teria sido alertado sobre a operação e tentado fugir com mais três armas de fogo. Além disso, os investigadores estavam apurando denúncias anônimas que apontavam o envolvimento do gestor com o crime organizado.

